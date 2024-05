Harrison Butker ganha ‘respeito’ à herdeira dos Chiefs, Gracie Hunt, por causa do polêmico discurso na faculdade

Chefes de Kansas City herdeira Gracie Hunt saltou em defesa do kicker Harrison Butkerdizendo à estrela da NFL que ele tem o “respeito” dela depois de ser criticado por comentários que fez sobre as mulheres.

Açougueiro foi amplamente criticado por sugerir que seria melhor para as mulheres serem mães e instou-as a se tornarem “donas de casa” devido à experiência que teve enquanto crescia.

Harrison Butker, do Chiefs, faz discurso misógino de formatura voltado para mulheresParker Johnson

O discurso de formatura do jovem de 28 anos no Benedictine College em Atchison, Kansas City, rapidamente se espalhou pela Internet e se tornou viral depois de se dirigir às suas graduadas – dando-lhes conselhos que foram considerados desatualizados.

Quando questionado pelo apresentador Steve Doocy por seus pensamentos sobre Açougueirocomentários de, Gracie – filha do dono do Chiefs Clark Hunt – concordou totalmente com a opinião do três vezes vencedor do Super Bowl.

‘Só posso falar por experiência própria, que tive uma mãe incrível que teve a capacidade de ficar em casa e estar conosco quando crianças’ Caçar disse na Fox & Friends.

“E eu entendo que há muitas mulheres por aí que não podem tomar essa decisão, mas para mim, na minha vida, sei que foi realmente formativo para moldar a mim e aos meus irmãos para sermos quem somos.”

Ela foi então questionada se ela “entendeu” o que Açougueiro estava falando, ao qual Caçar respondeu: “Com certeza, eu realmente respeito Harrison e sua fé cristã e o que ele conquistou dentro e fora do campo.”

NFL responde aos comentários de Buker

Em seu discurso, Açougueiro disse que as mulheres não deveriam ouvir “mentiras diabólicas” sobre a busca por uma carreira de sucesso – e instou-as a ficarem “entusiasmadas” com seus potenciais futuros casamentos e filhos. Ele também se referiu Taylor Swift como “namorada do meu companheiro de equipe”.

“Para as senhoras presentes hoje, parabéns pelo feito incrível”, disse ele no sábado.

“Vocês deveriam estar orgulhosos de tudo o que alcançaram até agora em suas jovens vidas. Quero falar diretamente com vocês brevemente, porque acho que foram vocês, as mulheres, que ouviram as mentiras mais diabólicas contadas a vocês.

“Quantos de vocês estão sentados aqui agora, prestes a cruzar esta fase, e pensando em todas as promoções e títulos que vão conseguir em sua carreira?

“Alguns de vocês podem seguir carreiras de sucesso no mundo, mas atrevo-me a adivinhar que a maioria de vocês está mais entusiasmada com o seu casamento e com os filhos que trarão a este mundo.”

A NFL emitiu um comunicado dizendo AçougueiroOs comentários de não refletem os valores da liga, mas parecem sugerir que não tomariam medidas contra ele, pois foram “feitos a título pessoal”.