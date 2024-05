Harrison Butker menciona Taylor Swift em discurso polêmico sobre mulheres e a comunidade LGBTQ

O chutador do Kansas City Chiefs, Harrison Butker, se viu no centro de uma tempestade após seu recente discurso de formatura no Colégio Beneditino.

Butker chama o mês do Orgulho LGBT de “pecado mortal”

Durante o 11 de maio cerimônia, Açougueiro aproveitou a oportunidade para expressar suas opiniões sobre vários tópicos controversos, gerando reações adversas nas plataformas de mídia social.

Açougueiro iniciou seu discurso dizendo “É seguro dizer que, ao longo dos anos, ganhei uma grande reputação por falar o que penso.”

O jogador da NFL de 28 anos não mediu palavras ao abordar questões que vão desde Mês do Orgulho e indivíduos transexuais para o Pandemia do covid-19 e papéis tradicionais de género.

Açougue comentários, que incluíam declarações contra o aborto, fertilização in vitro (FIV), barriga de aluguel e o que ele descreveu como “valores culturais degenerados”, atraíram críticas por sua natureza divisiva.

Em seu discurso, Butker expressou seu desdém por Mês do Orgulhodescartando-o como uma celebração de “ideologias de gênero perigosas” e referindo-se a ele como “o tipo de Orgulho dos pecados capitais que tem um mês inteiro dedicado a ele.”

Ele também citou uma letra de Taylor Swift, referindo-se a ela como “namorada do meu companheiro de equipe.”

Açougue observações sobre Rápido referiu-se a uma letra da música “Enfeitado com joias” em que a estrela pop diz que “familiaridade gera desprezo”.

Butker: Mulheres foram alimentadas com “mentiras diabólicas”

No entanto, foi Açougue comentários direcionados às mulheres que geraram mais polêmica.

Ele elogiou a sua própria esposa por abraçar o seu papel de dona de casa, sugerindo que a verdadeira realização para as mulheres reside no casamento e na maternidade.

Açougueiro passou a afirmar que as mulheres foram submetidas a “mentiras diabólicas”, o que implica que suas aspirações primárias giram em torno da vida familiar e não do sucesso profissional.

“Acho que foram vocês, as mulheres, que ouviram as mentiras mais diabólicas contadas para vocês”, ele disse.

“Alguns de vocês podem seguir carreiras de sucesso no mundo, mas atrevo-me a adivinhar que a maioria de vocês está mais entusiasmada com o seu casamento e com os filhos que trarão a este mundo.”

“Posso dizer que minha linda esposa, Isabelle, seria a primeira a dizer que sua vida realmente começou quando ela começou a viver sua vocação de esposa e mãe. sou, porque tenho uma esposa que se apoia na sua vocação”, Açougueiro disse.

Ele continuou dizendo: “Sou muito abençoado com os muitos talentos que Deus me deu, mas não pode ser exagerado que todo o meu sucesso foi possível porque uma garota que conheci na aula de banda no ensino médio se converteria à fé, se tornaria minha esposa, e abraçar um dos títulos mais importantes de todos: dona de casa.”

Não parando por aí, Açougueiro também se dirigiu aos formandos do sexo masculino, instando-os a abraçar a sua masculinidade e a combater o que ele considera como a emasculação cultural dos homens.

Ele enfatizou a importância dos homens na definição das normas sociais e lamentou a sua suposta ausência em ambientes domésticos.

“Como homens, definimos o tom da cultura e, quando isso está ausente, instala-se a desordem, a disfunção e o caos.” ele disse.

Sem surpresa, Açougue o discurso enfrentou reação significativa de fãs e observadores.

Os apelos à sua demissão dos chefes de Kansas City repercutiram nas plataformas das redes sociais, com muitos condenando as suas observações como regressivas e fora de sintonia com os valores contemporâneos.

Antigo Cidade de Kansas comissário Chifre de Justiça denunciado Açougue discurso, afirmando que não se alinha com os valores inclusivos da cidade.

Enquanto isso, Esportes externosplataforma dedicada a notícias esportivas LGBTQ+, criticada Açougueiro por citar um Taylor Swift música antes de defender os papéis tradicionais de gênero.

Apesar do alvoroço, Açougue futuro com o Chefes de Kansas City permanece incerto, com a equipe se recusando a comentar seu polêmico discurso de formatura.