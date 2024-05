Harrison Butker recebe petições de duelo para expulsá-lo do Chiefs

Muitos outros também estão apoiando-o no Change.org – iniciando suas próprias petições que pedem que ele não apenas permaneça no Chiefs, mas também obtenha uma promoção.

Devemos mencionar… essas petições que apoiam Butker são minúsculas comparadas com aquela que o arrasta – com apenas alguns milhares de assinaturas – e um tanto dispersas/desarticuladas.

Claramente, há um debate em curso aqui em termos do conteúdo do seu discurso. Lembre-se, o defensor dos Chiefs levantou sobrancelhas com seu discurso no Benedictine College, abordando o aborto, a comunidade LGBTQ+ e o verdadeiro propósito da mulher… como donas de casa e mães.