Harvey Weinstein será julgado novamente criminalmente após condenação anulada

12h29 (horário do Pacífico) — HarveyWeinstein advogado, Juda Engelmayer , disse ao TMZ… sua equipe jurídica está curiosa para ver se os promotores conseguem reunir as testemunhas certas para fazer isso novamente. Ele diz acreditar que uma das reclamantes originais já cometeu perjúrio… então eles não acham que a promotoria tenha um caso.

Harvey Weinstein será novamente submetido a um julgamento no tribunal criminal de Nova York – porque os promotores dizem que vão julgá-lo novamente… o que acontecerá ainda este ano.

Os promotores já haviam sinalizado que estavam preparados para tentar novamente a condenação de Weinstein – e na quarta-feira, oficializaram isso no tribunal… dizendo a um juiz que estavam buscando outro julgamento, que esperam iniciar em setembro.

Especificamente… o tribunal autorizou o julgamento de Weinstein em algum momento após o Dia do Trabalho – logo após o Dia do Trabalho. 2 … o que significa que HW tem alguns meses para se preparar com seus advogados.