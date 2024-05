Henry e Fabregas comemoram o retorno de Como à Série A após 21 anos

Thierry Henry estava no estádio para ver seu investimento em Como dar frutos quando o clube italiano da segunda divisão foi promovido à Série A na sexta-feira.

Como, treinado pelo ex-companheiro de Henry no Arsenal, Cesc Fabregas, empatou com o Cosenza em 1 x 1, garantindo o segundo lugar na Série B e encerrando uma ausência de 21 anos da primeira divisão. O líder Parma já selou promoção.

Henry, o grande jogador francês que treinará a seleção masculina sub-23 nas Olimpíadas de Paris, comprou uma participação há dois anos no Como, que joga em um pitoresco estádio à beira de um lago, a cerca de 50 quilômetros ao norte de Milão.

Como poderia substituir Frosinone na Série A depois que este perdeu para o campeão da Série A, o Inter de Milão, por 5 a 0.

A duas semanas do final da temporada, seis equipes ainda esperam evitar ingressar no Salernitana na segunda divisão.

O Frosinone está em 16º lugar na tabela de 20 times, dois pontos acima da zona de rebaixamento. Faltam dois jogos, enquanto os times acima e abaixo dele têm três. O resultado encerrou a invencibilidade de seis jogos do Frosinone.

Davide Frattesi marcou o primeiro gol do Inter no primeiro tempo e Marko Arnautovic fez o 2 a 0 após uma hora. O meio-campista canadense Tajon Buchanan fez o terceiro com seu primeiro gol pelo clube. O chute de pé esquerdo de Lautaro Martinez foi seu 24º gol no campeonato. Marcus Thuram completou a goleada com um belo lob.