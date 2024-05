Holly Sonders ostenta beleza natural e deslumbra De La Hoya: Livre de preenchimentos e implantes no rosto!

TA pressão de ser o queridinho da mídia do golfe chegou Holly Sondersmas depois de anos de procedimentos, ela consegue exibir sua beleza natural.

A ex-repórter do Golf Channel, que agora trabalha como promotora de boxe para o namorado Oscar de la hoyaA empresa Golden Boy Promotions, tornou-se um ícone da mídia social como influenciador.

Holly Sonders ostenta beleza natural e deslumbra De La HoyaInstagram Holly Sonders

Mas parece que a mulher de 37 anos carregava o fardo de tentar manter a aparência depois de revelar a longa jornada de cirurgias para remover preenchimentos e implantes do rosto.

Falando aos fãs em uma postagem em sua história no Instagram, a jovem de 37 anos declarou: “Finalmente estou livre de preenchimento e implante no rosto!”

“Fui muito honesto sobre as complicações que podem surgir com o preenchimento permanente e qualquer coisa que você decida colocar em seu corpo… aconteceu comigo há dois anos, depois que tive COVID. .”

Holly Sonders emite aviso de preenchimento

A ex-apresentadora do ‘Morning Drive’, que provocou um possível retorno ao golfe com uma série de videoclipes em sua página do Instagram, disse que ficou oito semanas fora desde sua última operação.

Especiais admitiu que teve “muita sorte” por ter escapado sem maiores complicações, pedindo cautela a qualquer homem ou mulher que considere injetar preenchimentos permanentes.

“Retirei meus implantes de bochecha, outro preenchimento e esculpi novamente com transferência de gordura e lifting facial endoscópico. Ainda estou muito inchado, mas estou tão feliz com os resultados até agora que apenas o melhor cirurgião do mundo [plastic surgeon Dr. Randal Haworth] poderia entregar”, continuou o ex-jogador de golfe do estado de Michigan.

“No meu caso, tudo está bem quando acaba bem. Saí disso com uma aparência muito boa. Tenho muita sorte. Mas para muitas pessoas não termina bem quando o preenchimento de PMMA é injetado e outras substâncias. Nossos corpos reagir a essas coisas de maneira diferente.

“Por favor, tenham cuidado, senhoras e senhores. Essas substâncias não foram feitas para estar em nossos corpos. Mesmo os preenchimentos hialurônicos regulares devem ser usados ​​com moderação e injetados pelos melhores. Anos e anos desses preenchimentos não parecem bons nem são agradáveis.”