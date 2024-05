Homem acusado de suposto plano de ataque ao futebol olímpico de Paris

As autoridades francesas levantaram na sexta-feira acusações preliminares de terrorismo contra um jovem de 18 anos acusado de uma conspiração contra espectadores que assistiam aos jogos de futebol nas próximas Olimpíadas de Paris. O ministro do Interior disse que esta foi a primeira conspiração frustrada contra os Jogos, que começam em oito semanas, enquanto a França está em seu nível mais alto de alerta de ameaça.

O homem é acusado de planejar uma “ação violenta” em nome da ideologia jihadista do grupo Estado Islâmico, informou a promotoria nacional de contraterrorismo em comunicado na sexta-feira. O homem, que não foi identificado, está sob custódia enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada.

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse em comunicado que membros da Direção Geral de Segurança Interna prenderam um homem de 18 anos da Chechênia em 22 de maio, sob suspeita de estar por trás de um plano para atacar eventos de futebol que serão realizados na cidade de Saint-Étienne.

De acordo com a investigação inicial, o homem preparava um ataque contra o estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, que acolherá vários jogos de futebol durante os Jogos Olímpicos de Verão. O ataque planejado tinha como alvo espectadores e forças policiais, disse o comunicado. O suspeito queria atacar os eventos olímpicos “para morrer e se tornar um mártir”, disse ainda o comunicado.

As autoridades francesas prenderam um homem que estariam planejando um ataque ao Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne. Imagens de Marc Atkins/Getty

A França está em alerta de segurança máximo antes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris, que deverão atrair milhões de visitantes. As partidas de futebol acontecerão em cidades de toda a França antes da final no Stade de France, em Paris.

Darmanin não citou uma ameaça específica à segurança contra o evento de futebol, mas disse que existem múltiplas ameaças potenciais, incluindo as de grupos extremistas islâmicos, ativistas ambientais violentos, grupos de extrema direita e ataques cibernéticos da Rússia ou de outros adversários.

O comitê organizador das Olimpíadas de Paris disse que tomou conhecimento da prisão e elogiou os serviços de inteligência e segurança.

“A segurança é a maior prioridade de Paris 2024. Trabalhamos diariamente em estreita coordenação com o Ministério do Interior e todas as partes interessadas – e continuaremos totalmente mobilizados”, afirmou num comunicado.

As preocupações com a segurança são particularmente elevadas na cerimónia de abertura, que traz mais de 100 líderes mundiais à capital francesa. Envolve barcos transportando atletas ao longo do rio Sena em um desfile ao ar livre de 6 quilômetros (3,7 milhas) e enormes multidões assistindo das margens.

Em abril, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a cerimónia de abertura de 26 de julho poderia ser transferida para o estádio nacional do país se a ameaça à segurança fosse considerada demasiado elevada.

Os organizadores planejaram originalmente receber até 600 mil pessoas, a maioria assistindo gratuitamente nas margens dos rios. Mas as preocupações de segurança e logística levaram o governo a reduzir progressivamente as suas ambições. No início deste ano, o número total de espectadores foi reduzido para cerca de 300 mil.

O governo francês também decidiu que os turistas não terão acesso gratuito para assistir à cerimónia de abertura por questões de segurança. O acesso gratuito será apenas para convidados.

Segurança extra também está disponível para o revezamento da tocha olímpica. Passou na sexta-feira pelo afloramento monástico do Mont-Saint-Michel, que recebe diariamente milhares de turistas.