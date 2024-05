Homem ligado a facção criminosa é condenado a mais de 24 anos de reclusão por homicídio em Flexeiras

Josivaldo Vicente da Silva, também conhecido como “Mô”, foi condenado a 24 anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, pela morte de Carliano Silva dos Santos ou “Bigode”, como era chamado. O Ministério Público de Alagoas denunciou o réu por homicídio qualificado por motivo torpe, sustentação que foi acatada pelos jurados. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira (9).

De acordo com o promotor de Justiça Marcus Mousinho, o crime ocorreu em junho de 2017, em Flexeiras, sendo o denunciado líder da facção criminosa do Comando Vermelho que atuava no município. A morte de Bigode teria relação com o tráfico de drogas na região e teria sido motivada por vingança

Consta nos autos que a vítima teria atuado como testemunha em inquérito policial por ter presenciado Mô assassinando um homem conhecido por ‘Negão’ por conta de dívida de drogas. Desde então, Bigode vinha sendo ameaçado pelo acusado, que inclusive havia atentado contra a sua vida na mesma ocasião do assassinato de Negão”, relata o promotor de Justiça.

Em razão do temor dos jurados, ocorreu o desaforamento do Tribunal do Júri de Flexeiras para Maceió a pedido do Ministério Público.