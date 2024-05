Homem mascarado atira em motorista de táxi de Nova York depois de não conseguir pagar a passagem

Um homem mascarado atirou em um motorista de táxi de Nova York depois que ele aparentemente não conseguiu pagar a passagem integralmente – e agora a própria turma do taxista está dizendo à sua força de trabalho como evitar essa situação.

Na filmagem – filmada de dentro do motorista Eufélix Jiminianno início deste mês – o passageiro salta do veículo em movimento depois de reclamar da conta… e aparentemente não consegue sacar. Eventualmente, ele abre fogo contra o táxi enquanto ele se afasta.