Homem se declara culpado de roubo de jaqueta Palmer e mais itens do Masters

CHICAGO – Um ex-assistente de armazém do Augusta National Golf Club, na Geórgia, se declarou culpado na quarta-feira de transportar milhões de dólares em memorabilia roubada do torneio Masters e itens históricos, incluindo uma das icônicas jaquetas verdes de Arnold Palmer.

Richard Globensky, da Geórgia, entrou com a ação no tribunal federal de Chicago. Ele foi acusado de transportar mercadorias sabendo que haviam sido roubadas.

“Eu me declaro culpado”, disse Globensky, 39 anos, ao juiz.

Escolhas dos editores

De acordo com os promotores federais, Globensky retirou itens do depósito para vendedores na Flórida, que os venderam online com uma margem de lucro significativa. Globensky foi pago através de uma sociedade de responsabilidade limitada criada em nome de sua esposa, entre outras formas. O esquema durou mais de uma década e rendeu-lhe mais de US$ 5 milhões.

Como parte de um acordo judicial, Globensky deve emitir um cheque administrativo de US$ 1,5 milhão ao governo dentro de alguns dias. Ele permanece em liberdade sob fiança e enfrentará uma pena máxima de 10 anos de prisão quando for sentenciado em 29 de outubro, mas provavelmente chegará perto de dois anos de prisão de acordo com as diretrizes federais.

Os itens, roubados entre 2009 e 2022, incluíam objetos históricos como jaquetas verdes e ingressos para torneios Masters na década de 1930, além de camisetas, canecas e cadeiras, segundo os promotores. Entre as icônicas jaquetas verdes roubadas estavam as conquistadas por Palmer, Ben Hogan e Gene Sarazen.

Globensky, que trabalhava no armazém desde 2007, fotografava secretamente os itens e os enviava a um vendedor baseado na Flórida, identificado nos documentos judiciais apenas como Indivíduo A, disseram os promotores. Globensky então furtava os itens que lhes interessavam, levando pequenas quantidades para evitar o risco das práticas de auditoria da Augusta National, de acordo com documentos judiciais. Os itens foram escondidos em um depósito externo e enviados.

A perda total para o Augusta National foi de mais de US$ 3 milhões, segundo os promotores. Um representante do Augusta National não respondeu imediatamente na quarta-feira a um pedido de comentário.

Globensky se recusou a comentar aos repórteres após a audiência. Seu advogado, Thomas Church, disse aos repórteres que o caso estava sendo julgado em Chicago porque alguns dos bens roubados foram recuperados na área. Church recusou mais comentários por causa de investigações pendentes.

Ninguém mais foi acusado no caso, mas os promotores disseram que Globensky está cooperando na investigação em andamento.

Em abril, os promotores acusaram Globensky de transportar mercadorias roubadas de torneios e memorabilia através das fronteiras estaduais para a Flórida. Mas os autos do tribunal não diziam o que foi retirado do famoso clube de golfe.

Augusta National hospeda o torneio anual de golfe Masters, que Scottie Scheffler venceu no mês passado.

Palmer, que morreu em 2016 aos 87 anos, ganhou quatro jaquetas verdes. Ele é frequentemente creditado por apresentar o golfe às massas e acertar a tacada cerimonial todos os anos no Masters durante anos, depois de parar de jogar no torneio em 2004.

Conseguir um ingresso para o Masters também dá aos fãs a chance de comprar mercadorias exclusivas que não são vendidas oficialmente online. Mas as jaquetas verdes são particularmente protegidas pela empresa da Geórgia, proprietária do Augusta National Golf Club e do torneio de golfe Masters.

A empresa entrou com uma ação em 2017 para impedir uma empresa de memorabilia de golfe de leiloar a jaqueta verde de um campeão e outros itens que, segundo ela, nunca deveriam sair das dependências do clube.

entrou com uma ação federal contra a empresa de leilões com sede na Flórida, buscando impedi-la de vender uma jaqueta verde de campeão e duas jaquetas verdes de membros, bem como talheres e uma fivela de cinto com o mapa e o logotipo da bandeira da Augusta National.