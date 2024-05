Ian Machado Garry afirma que concordou com a luta de Michael Page e tem como alvo o UFC 303

Ian Machado Garry quer fechar 2024 com força.

“The Future” já registrou uma vitória importante este ano, derrotando o peso meio-médio Geoff Neal por decisão dividida em fevereiro passado, melhorando para 7-0 no UFC e 14-0 no geral. Ele então se preparou para uma luta com o três vezes desafiante ao título Colby Covington na esperança de ganhar sua própria chance pelo campeonato, mas esse confronto parece estar morto por enquanto.

Em vez disso, Garry voltou sua atenção para o ex-astro do Bellator, Michael Page. “Venom” fez uma estreia promocional de sucesso no UFC 299, onde derrotou Kevin Holland. Segundo Garry, ele concordou em lutar contra Page e aguarda a resposta do destaque inglês.

“Eu disse sim”, disse Garry ao talkSport quando questionado sobre a possibilidade de lutar contra Page. “Eu disse sim a esse nome. Ele e seus treinadores estão decidindo porque ele parece um pouco pesado para ganhar peso em sete semanas, mas eu disse que sim.”

Embora haja um pay-per-view do UFC em Manchester, Inglaterra, acontecendo em julho deste ano, o que faria sentido geográfico para Garry e Page, a preferência de Garry é lutar no UFC 303 ao lado do irlandês Conor McGregor. O ex-campeão das duas divisões é a atração principal do card de 29 de junho em Las Vegas, ao lado de Michael Chandler.

Garry expressou desapontamento com o fato de a luta em Covington não acontecer, pois acredita que a rivalidade lhe garantiria a vaga no co-evento principal, mas neste ponto ele aceitou que pode ter que revidar no ranking, já que não conseguiu garantir vários confrontos, uma situação que ele afirma ser devida à recusa dos adversários em assinar um contrato.

“Há tantos neste momento que você meio que perde a conta”, disse Garry. “Sinto que já li cerca de oito ou nove nomes. E é como, ‘Não, não quero essa briga. Não interessado.’ O UFC está dizendo que não está interessado. Eles me ofereceram Colby. Eu disse sim ao MVP. Eu disse sim para Sean Brady. Eu disse sim, nem sei o nome dele, o cara do Uzbequistão [Nursulton Ruziboev] se ele tivesse vencido [against Joaquin Buckley].

“Eu disse sim para Joaquin Buckley. Eu disse sim a cada pessoa que apareceu em meu caminho. Isso é o que eu faço. Desde que entrei no UFC não fiz nada diferente. Eu digo sim.’ Eu digo: ‘Que data? Onde? E quando?'”

Uma luta com “MVP” pode não levar Garry à disputa pelo título, mas o estilo emocionante e a popularidade de Page trariam muitos olhares para esse confronto, caso isso acontecesse. Por mais frustrado que Garry esteja com sua incapacidade de pegar um dos maiores peixes da categoria meio-médio, ele acredita que é apenas uma questão de tempo até que sejam forçados a abrir espaço para a próxima geração de contendores.

“Acho que há alguns caras mais velhos na divisão, caras que estão saindo, caindo, e estão tentando manter seu lugar para que possam ter algum tipo de ego sobre isso”, disse Garry. “Mas a verdade é que há uma nova onda de talentos surgindo. Quando você olha para ele, você pode ver isso claramente. Lá estou eu. Lá está Shavkat [Rakhmonov]. Ali está Jack Della Maddalena. Há três exemplos de caras mais jovens chegando e destruindo a divisão.

“O campeão está fazendo o que quer. O campeão só pode lutar tanto quanto o campeão é capaz de lutar contra o próximo melhor cara, mas no final das contas o próprio campeão, incluindo os principais candidatos, eles lutam apenas duas vezes por ano. Pretendo fazer três e quatro por ano. Então quando eu for campeão, quando isso acontecer, vou continuar com essa consistência. Vou eliminar o próximo melhor cara. Eu quero limpar a divisão. Eu quero fazer isso do jeito que Israel [Adesanya] fiz isso, quero fazer melhor do que o jeito [Kamaru] Usman fez isso e, quando eu chegar ao cinturão, já terei eliminado seis dos 15 primeiros, então não faltará muito mais.”