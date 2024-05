Ice-T assa Lenny Kravitz para celibato de 9 anos, ‘Weirdo S ***’

Lenny Kravitz A decisão de passar quase uma década sem levar ninguém para a cama é desconcertante para Chá gelado … tanto que ele acha que a estrela do rock está completamente maluca.

Depois que LK revelou aleatoriamente que ele esteve em uma jornada espiritual que o levou a ser celibatário por 9 anos Ice-T reagiu com a resposta mais pura que você poderia imaginar – dizendo… “9 anos sem sexo?

LK também revelou uma razão profundamente enraizada pela qual ele permaneceu celibatário… seus pais se separaram quando ele era adolescente e ele viu seu pai entrar em um estilo de vida playboy… que se tornou a realidade de Lenny quando ele se divorciou de sua ex. Lisa Bonet .

Ice não se incomodou com os detalhes – ele é casado com Coco Austin desde 2002… e parece que eles estão fazendo isso cedo e com frequência.