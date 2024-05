Ícone do UFC Chael Sonnen critica Jake Paul por não saber as regras da luta de Mike Tyson

TAs coisas estão esquentando entre Jake Paulo e Mike Tyson depois que o primeiro declarou que um dos lutadores “tem que morrer”, mas lenda do UFC Chael Sonnen riu dos comentários da ‘Criança Problema’.

Em um dos eventos de boxe mais aguardados do ano, Tyson está saindo da aposentadoria para enfrentar o YouTuber que virou boxeador Pauloque é 31 anos mais novo e tem apenas 10 lutas profissionais em seu nome.

Jake Paul zomba de Mike Tyson antes das coletivas de imprensa. Ele está encarando a luta como uma piada?

A luta deles acontece no AT&T Stadium em Arlington, Texas, no dia 20 de julho, com os ingressos que provavelmente se esgotarão rapidamente, e as primeiras trocas entre os dois têm sido um tanto normais, com uma mistura de respeito e conversa fiada.

Mas Pauloa declaração de que ele iria “acabar” Tyson e que “um de nós tem que morrer” provocou o ridículo Sonnenque claramente não era fã de suas tentativas de irritar o ex-campeão mundial dos pesos pesados, 58.

“Esta foi uma resposta em vez da informação de que este [Tyson-Paul][ will be sanctioned by the Commission. And Jake said ‘Well, one of us is going to have to die’,” Sonnen said. “Why does one of you have to die? I don’t want one of you to die.”

Why Jake Paul wouldn’t win if Mike Tyson died

The much-awaited boxing match between Mike Tyson and Jake Paul has received official sanctioning from the Texas Department of Licensing and Regulations, and will be held under the Marquee of Queensberry rules, complete with three ringside judges and eight two-minute rounds.

Speaking about the California native’s statement, Sonnen poked holes in Paul‘s reasoning in a video on his official YouTube channel as the former middleweight champion explained why he wouldn’t win in the event that Tyson were to die.

“By the way, if it was unsanctioned, if it [the fight] era uma exposição onde vocês poderiam definir as regras, talvez pudessem colocar uma cláusula de morte”, acrescentou.

“Ter uma Comissão é exatamente o oposto, ninguém pode morrer. Você não pode matá-lo… Não acho que eles declarem você o vencedor, acho que simplesmente cancelam tudo.”