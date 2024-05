Iga Swiatek salva match point e vence Naomi Osaka no Aberto da França

PARIS – Iga Swiatek salvou um match point e agarrou os últimos cinco jogos para ultrapassar Naomi Osaka por 7-6 (1), 1-6, 7-5 na segunda rodada do Aberto da França na noite de quarta-feira, em uma disputa fascinante entre o atual número 1 e ex-nº 1, ambos possuidores de quatro títulos de Grand Slam.

Para Swiatek, isso estendeu sua seqüência de vitórias em Roland Garros para 16 partidas, enquanto ela busca o terceiro troféu consecutivo no torneio principal em quadra de saibro. Para Osaka, que deixou escapar a vantagem de 5-2 no set final, isso representou um anúncio de que ela ainda é capaz de jogar tênis de elite.

Eles ficaram indo e voltando por mais de duas horas e meia enquanto a chuva caía forte do lado de fora do telhado fechado do Court Philippe Chatrier – as chuvas forçaram o adiamento de 23 partidas de simples até quinta-feira – e uma multidão fascinada, embora quase lotada, alternava seu apoio entre os dois jogadores. Às vezes, os espectadores gritavam antes que um ponto fosse finalizado, o que gerou uma advertência da árbitra Aurélie Tourte.

Osaka serviu para a vitória por 5-3 no set final e conseguiu um match point, mas acertou um backhand na rede. Logo, quando Osaka errou outro backhand, este longo, Swiatek finalmente converteu um break point em sua décima chance naquele set, e eles continuaram jogando.

Talvez a falta de partidas de alto nível tenha afetado Osaka, porque ela continuou a desaparecer, seus erros aumentando, incluindo uma dupla falta para entregar outro break que colocou Swiatek no controle por 6-5 antes de segurar o saque uma última vez para emergir com um vitória difícil.

Coco Gauff, por sua vez, ultrapassou Tamara Zidansek por 6-3 e 6-4 no segundo round na quarta-feira, aproveitando seu poderoso forehand na frente de uma multidão ao seu lado.

A vencedora do Aberto dos Estados Unidos enviou quase duas dúzias de vencedores e superou problemas com seu saque, incluindo seis faltas duplas, para marcar um encontro com o vencedor de uma partida entre Wang Yafan e Dayana Yastremska.

Outras vencedoras do lado feminino na quarta-feira incluíram Sofia Kenin, campeã do Aberto da Austrália em 2020 e vice-campeã do Aberto da França no final daquele ano, e Ons Jabeur.

Kenin chegou ao Aberto da França com um recorde de apenas 4-13 nesta temporada e agora está na terceira rodada em Roland Garros depois de eliminar Caroline Garcia, da França, 21ª cabeça-de-chave por 6-3, 6-3.

Jabeur avançou para a terceira rodada ao derrotar Camila Osorio por 6-3, 1-6, 6-3.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para este relatório.