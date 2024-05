‘Impaciente’ Neymar promete ‘muita diversão’ aos torcedores do Al Hilal

Neymar disse que está “impaciente” para retornar à ação depois de comemorar o título da Saudi Pro League (SPL) do Al Hilal com seus companheiros no sábado.

A equipe de Jorge Jesus conquistou seu 19º troféu da liga no sábado, com uma vitória por 4 a 1 sobre o Al Hazem, que os deixou 12 pontos à frente do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, faltando três jogos para o final da temporada nacional, e a estrela brasileira prometeu mais ” fun” na próxima temporada em meio a elogios a seus companheiros de equipe.

“Estou muito feliz, obviamente. Ganhar títulos é sempre bom. O melhor seria estar em campo, mas estou muito feliz pelos meus companheiros”, disse Neymar.

“Estou bem. Estou me sentindo bem. Estou ansioso para voltar a campo. Os torcedores são inacreditáveis.

Neymar falava nas comemorações do título do Al Hilal. Foto de Yasser Bakhsh/Getty Images

“Infelizmente não consegui dar-lhes a felicidade que merecem, mas podem ter a certeza que na próxima temporada vamos divertir-nos muito.”

Neymar, de 32 anos, disputou apenas três partidas do SPL pelo Al Hilal antes de romper o ligamento cruzado anterior em serviço internacional em outubro e foi submetido a uma cirurgia pouco depois. Ainda não há previsão para seu retorno.