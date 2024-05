Inacreditável transformação de Tyreek Hill para enganar os jovens e surpreendê-los

Tyreek Hill está hospedando um acampamento de futebol juvenil já há algum tempo e todos que comparecem se divertem muito. Ele, ao lado de outros treinadores, ensina as crianças a jogar da maneira correta com as técnicas e dicas que uma estrela em ascensão deve saber para estar um passo mais perto de realizar seu sonho de jogar futebol profissional.

Mas a bela arte do futebol também pode se tornar uma atividade com muita pressão para ter sucesso, portanto, um pouco de relaxamento é sempre apreciado no campo de futebol.

É por isso que o recebedor do Miami Dolphins apareceu em seu acampamento em Rio Toms, Nova Jerseydisfarçado e obviamente usando outro nome.

Hill postou um vídeo em suas redes sociais sobre ele e essa transformação e como tentou enganar os jovens.

Era DSquarius Green Jr. aquele que apareceu, aparentemente com quilos extras enquanto Tyreek se disfarçava.

Devemos acrescentar que ele também parecia um cara de quase 60 anos que tinha dificuldade para andar e então se soltou.

Irreconhecível, mas sua velocidade não mente

A caracterização foi excelente, mas a criançada de hoje é muito esperta e assim que ele começou a fazer alguns movimentos de futebol, os jovens começaram a gritar “Guepardo”apelido que ele usa em referência à sua velocidade em campo.

No final das contas, Tyreek se revelou ao público e todos os presentes riram e se divertiram.

Seu nome disfarçado era uma ode ao vídeo “East-West Bowl Game” de Key & Peele, no qual os dois comediantes inventavam nomes de jogadores de futebol para o hipotético confronto.