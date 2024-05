Indiana Fever celebra a história no luxuoso primeiro voo charter que Caitlin Clark tornou possível

Caitlin Clark desempenhou um papel importante em tornar os voos charter o novo padrão em todo o WNBA esta estação. Porém, como ela Febre Indiana Companheiros de equipe e treinadores comemoraram suas novas viagens de luxo, o mimado Clark não pareceu impressionado com o upgrade.

Indiana Fever faz primeiro voo charter

Guarda de febre Érica Wheeler caminhou pelo corredor do avião fretado, capturando o reações de seus companheiros de equipe e comissão técnicaque parecia impressionado com o jato espaçoso e suas acomodações.

“Estamos na carta!” Wheeler proclamou: “Isso é legal, querido!”

No entanto, o ocasião histórica não parecia significar tanto para Clarkembora ela tenha sido uma grande parte do esforço para tornar as viagens fretadas o novo padrão.

Acostumando-se com um padrão diferente

Simplesmente não poderia significar tanto para a novata recordista, que acabou de passar sua carreira universitária experimentando o luxo de viagem fretada e enorme NADA renda em Iowa. Sua postura rotineira e reação silenciosa quando Wheeler faleceu indicaram que esta é simplesmente a padrão que ela espera para atletas profissionais.

Mas isso não iria diminuir o atmosfera de festa para o resto da equipe de Indiana, especialmente o WNBA veteranos que viveram voos comerciais e baixos salários durante anos.

Em um vídeo do avião postado nas contas oficiais do Fever nas redes sociais, o técnico Lados de Christie disse: “Estou nesta liga há 15 anos, este é meu primeiro voo charter!”

Enquanto o Temporada 2024 da WNBA inaugura uma nova era de várias maneiras, o vídeo é uma ilustração de que é preciso valorizar os tempos históricos que vivemos, mesmo que jogadores como Clark tenham seus objetivos definidos muito maiores.