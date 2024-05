Indiana Pacers lamenta derrota no jogo 1 na prorrogação para o Boston Celtics

BOSTON – O Indiana Pacers saiu da derrota no jogo 1 por 133-128 na prorrogação para o Boston Celtics sabendo que perdeu a oportunidade de roubar a quadra de casa para abrir as finais da Conferência Leste na noite de terça-feira.

Com 22 reviravoltas, incluindo dois erros dispendiosos nos 27 segundos finais, os Pacers deixaram a vitória escapar, apesar de liderarem por três pontos com a bola nos 10 segundos finais do regulamento.

“Nós doamos”, disse Aaron Nesmith, atacante do Pacers. “Devíamos ter vencido o jogo.”

Os Pacers tinham uma vantagem de 3 pontos faltando 27,1 segundos para o final do tempo regulamentar, quando o armador Tyrese Haliburton driblou a bola com o pé para uma virada não forçada. Mesmo assim, Indiana recuperou a bola com a chance de selar a vitória na linha de lance livre faltando 10,0 segundos para o fim.

O único problema foi que eles tiveram que entrar na bola. Faltando 8,1 segundos para o final, um passe errante de Andrew Nembhard para Pascal Siakam saiu de campo e deu ao Boston outra chance de empatar o placar, que Jaylen Brown aproveitou com uma cesta de 3 pontos no escanteio.

“Acho que é por nossa conta”, disse Haliburton. “Eles são um ótimo time defensivo, têm ótimos defensores, defensores individuais e coletivos, mas não são um time que força muitas reviravoltas. isso.”

Os Pacers também perderam a chance de cometer uma falta antes do empate de 3 pontos de Brown, que Siakam disse ser sua intenção na jogada, mas Brown pegou a bola no canto com os ombros voltados para a cesta e Siakam não quis correr o risco de cometer uma falta em um arremessador e desistir de uma jogada de 4 pontos.

Os Pacers se tornaram o primeiro time desde pelo menos 1997-98 a perder um jogo de playoff, apesar de ter feito 3 rebatidas nos 10 segundos finais, de acordo com o Elias Sports Bureau.

As 22 viradas do Indiana foram as segundas mais cometidas em um jogo durante toda a temporada e contribuíram para 32 pontos para o Boston, o maior número para o Celtics em qualquer jogo nesta temporada.

“Muitas coisas tiveram que dar errado para nós e certas para eles”, disse o técnico do Pacers, Rick Carlisle.

Virar a bola não era típico do Indiana, que entrou no jogo perdendo o segundo menor número de turnovers por jogo entre os times dos playoffs.

Nas 5h30 finais do jogo, incluindo a prorrogação, os Pacers tiveram mais turnovers (5) do que field goals (2).

“Mostramos um pouco a nossa idade esta noite”, disse o pivô do Pacers, Myles Turner. “Sendo uma equipe jovem e estando em um jogo de alto risco, esses erros atípicos acabaram de desaparecer.”

Apesar de perder a chance de vencer o jogo de abertura nesta final de conferência, os Pacers não deixaram o TD Garden de cabeça baixa. Boston correu para uma vantagem de 12-0 para começar o jogo e parecia pronto para transformar o jogo em uma goleada. Na verdade, o Celtics saltou dois dígitos à frente duas vezes no jogo e o Pacers respondeu para assumir a liderança em ambas as ocasiões.

“Durante todo o ano, nosso grito de guerra foi ‘continue a jogar, continue a acelerar o ritmo, continue a executar, continue jogando, não importa o que aconteça’”, disse Carlisle. “Isso nos serviu bem e serviu esta noite também. Então, conseguimos – é uma pena termos feito tantas coisas boas neste jogo que tudo se resumiu a alguns erros no final. Mas, estes são os playoffs da NBA. E, temos que aprender com isso e temos que nos recuperar.”

Os Pacers perderam o jogo 1 em cada uma das duas rodadas anteriores da pós-temporada e depois venceram uma longa série. Isso deixou Haliburton pelo menos se sentindo encorajado, juntamente com a decepção de perder daquela forma, especialmente quando considerou o quão bem eles jogaram na noite de terça-feira.

“Sabemos que podemos jogar com esses caras”, disse ele. “Sabemos que pertencemos. É desanimador só pelas jogadas que aconteceram na reta final, sentimos que estávamos em posição de vencer o jogo, mas não vencemos o jogo.

“Mas o que direi é encorajador, fomos um lixo no jogo 1 da primeira e da segunda série. Hoje jogamos muito bem por cerca de 47 minutos, mas não aguentamos por 48.”

O jogo 2 é quinta-feira.