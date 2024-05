Indiana Pacers ultrapassa New York Knicks e elimina séries

INDIANÁPOLIS – Eliminar um time visitante em um jogo de playoff é comum. O que mais importou após a derrota desigual do Indiana Pacers por 121-89 sobre o New York Knicks no jogo de domingo é se foi uma aberração ou um ponto de inflexão.

O plano de jogo dos Pacers ficou claro durante a varredura do fim de semana para igualar a série do segundo turno por 2-2: fazer tudo ao seu alcance para desgastar os feridos e cansados ​​Knicks, com grande ênfase em Jalen Brunson.

Isso significa pressioná-lo assim que ele receber a bola, não importa onde ela esteja na quadra. Isso significou colocar um zagueiro maior e mais robusto, Aaron Nesmith, sobre ele e desafiar os árbitros ao jogar contra Brunson com muito mais fisicamente. E isso significou usar sua vantagem de profundidade para jogar em velocidade, tentando levar os Knicks à exaustão.

Muitas coisas contribuíram para o resultado de domingo. Os Pacers arremessaram a bola de forma brilhante, acertando 57% dos arremessos e acertando 14 arremessos de 3 pontos. Os Knicks pareciam lentos e um passo lentos. Especialmente os guardas Donte DiVincenzo, que acertou apenas 3 de 17 nos últimos cinco quartos quando sua sequência de rebatidas terminou, e Josh Hart, que finalmente admitiu no domingo que está se sentindo cansado depois de jogar os primeiros 10 quartos da série sem pausa.

“Eu deveria ser o cara energético do time e não fiz nada”, disse Hart, que fez apenas dois pontos e três rebotes. “Eu não dei nada. Coloquei isso nos meus ombros.”

Mas é Brunson o líder dos Knicks, e os Pacers sabem disso. Esta série parece depender de Brunson, que estabeleceu uma reputação de estar à altura da ocasião, especialmente quando duvida, pode fazê-lo mais uma vez, com a série agora sendo essencialmente uma melhor de três.

“Sua ascensão ao que ele se tornou como jogador, poucas pessoas deram um salto como ele e acho que só precisamos fazê-lo trabalhar o máximo possível e tentar exercer o máximo de energia. [as you can]”, disse o guarda do Pacers, TJ McConnell, que faz parte do esforço. “Ele é obviamente um grande jogador, e só temos que continuar a pegá-lo a 94 pés e tentar dificultar as coisas para ele”.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Nos últimos dois jogos, Brunson acertou 9 de 27 contra Nesmith. Há evidências de cansaço no jogo de Brunson, sem mencionar a dor no pé direito que apareceu durante o jogo 2. Nos dois jogos em Indiana, Brunson errou 10 saltos a menos. Além disso, de acordo com o rastreamento do Second Spectrum, Brunson estava saltando cerca de 2,5 centímetros mais baixo em seus arremessos do que sua média da temporada.

Ele marcou 18 pontos no domingo, mas acertou apenas 6 de 17. Ele acertou apenas 16 de 42 no geral nos Jogos 3 e 4 contra o novo visual agressivo e energético dos Pacers.

Brunson, como é seu estilo e a crença dos Knicks, rejeitou a premissa.

“Podemos falar sobre pernas mais frescas e você pode nos dar toda a pena que quisermos”, disse Brunson. “Sim, estamos com falta de mão de obra, mas isso não importa agora. Temos o que temos e precisamos seguir em frente com isso. … Não há desculpa. Não há desculpa alguma. Se perdermos, perdemos . Foi isso que aconteceu.”

Perdendo Mitchell Robinson, agora fora desta temporada por causa de uma lesão no tornozelo, e OG Anunoby, fora dos últimos dois jogos e provavelmente do Jogo 5 por causa de uma lesão no tendão sofrida no Jogo 2, os Knicks estão começando a mostrar sinais de desgaste.

Os Pacers queriam tirar vantagem disso, já que o início da tarde significava que faltavam menos de 48 horas entre os jogos 3 e 4. Os Pacers lideravam por 34-14 após um quarto, com Tyrese Haliburton dando início ao time com um par de 3- ponteiros para fora do portão a caminho de 20 pontos.

Indiana finalmente aumentou a vantagem para 30 pontos antes do intervalo, com Pascal Siakam e Myles Turner combinando para acertar 9 de 10 arremessos enquanto lideravam um desfile até a cesta com os Knicks incapazes de ficar na frente de seu homem na defesa.

“Estamos desapontados”, disse o técnico do Knicks, Tom Thibodeau. “E a questão é que não podemos ter ressaca, temos que consertar isso e temos que vir com vontade e determinação para responder ao que aconteceu. E esta equipe respondeu o ano todo, então é isso que esperamos fazer. Temos que trabalhar nisso e estar prontos para ir.”

Thibodeau desligou a tomada no final do terceiro quarto, tentando pelo menos dar algum descanso à linha de frente dos Knicks antes do jogo 5 de terça-feira. os líderes falaram na sala sobre a necessidade de se recuperar no Jogo 5.

“Já conversamos sobre como vamos consertar isso”, disse McBride, que saiu de uma crise para marcar 16 pontos. “Então, vamos nos recuperar muito melhor.”

Os Pacers não perdem em casa desde 18 de março, uma sequência de 10 jogos, incluindo 5 a 0 nos playoffs. Os Knicks, que agora têm apenas 13-16 anos quando Anunoby não joga nesta temporada, estão colocando mais urgência no jogo de terça-feira no Madison Square Garden.

“Nova York é um time que mostrou que tem uma vontade indomável de competir e superar tudo o que as pessoas dizem que não podem fazer”, disse o técnico do Pacers, Rick Carlisle. “E vimos isso ao longo da temporada. Vimos isso nesta série. Acreditamos nisso e por isso temos que nos concentrar em nós. … Tudo será uma situação em que você terá está com as mãos completamente ocupadas.”