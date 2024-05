Influenciador de caça defende estrela de ‘Idol’ Will Moseley’s Dogs Hog Kill

Will Moseley está recebendo algum apoio de um colega caçador… alegando que a estrela do “American Idol” foi totalmente justificada por cães doentes em um porco que ele caçava – ele diz que é assim que os caçadores vivem.

Cameron Hanes – um autor e caçador cujo objetivo é se tornar o “Predador Supremo” – falou com o TMZ… e está defendendo os métodos de caça de Will Moseley.

CH diz ao TMZ… os porcos são uma espécie invasora e os caçadores precisam derrubá-los. Cam acrescenta que a melhor maneira de caçá-los é com cães, então ele não tem nenhum problema em Hanes usá-los no vídeo que ele postou alguns anos atrás.

Hanes acrescenta que os porcos destroem as terras dos agricultores e – embora ele entenda que os não-caçadores podem não se sentir confortáveis ​​com a necessidade – Cam diz que realmente não há outra opção.

Na verdade, Cameron diz que caça porcos – entre vários outros animais – e até nos dá uma olhada nos petiscos que faz com o animal.

O caçador de arco – que tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram, aliás – diz que tem grande respeito pelos animais que caça e, assim como a PETA, também tem grande respeito pelos animais. Parece que Cam vê os caçadores e a PETA como duas faces da mesma moeda.

FWIW… Cam nos disse que com certeza iria caçar com Moseley – que provocou um frenesi online quando um vídeo de sua infame caça ao porco apareceu online. Muitos pediram aos outros fãs de ‘AI’ que votassem na eliminação do WM.