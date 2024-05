Iniciante do rali – o proprietário do O aparece como ‘Sr. Splash’ – e a equipe consegue 2 corridas rápidas

BALTIMORE – O novo proprietário do Orioles, David Rubenstein, revelou-se um grande titular de rally em Camden Yards.

Rubenstein fez uma aparição especial na noite de sexta-feira na “Splash Zone”, no campo esquerdo, onde os torcedores são borrifados com uma mangueira em comemoração após grandes jogadas. Rubenstein foi encarregado da pulverização no final do segundo turno contra o Arizona, e os Orioles imediatamente marcaram duas corridas.

Eles venceram por 4-2.

“A multidão enlouqueceu. Pudemos ouvir”, disse o técnico Brandon Hyde. “É uma linha direta para nós na frente do nosso banco de reservas, então você pode ver a energia lá fora, estava no Jumbotron. Eu simplesmente acho incrível. É incrível o que ele está fazendo.”

Houve um sorteio na noite de sexta-feira de bobbleheads do Sr. Splash – em homenagem à pessoa que normalmente cuida da pulverização do ventilador. Mas ocasionalmente os Orioles terão um convidado especial para fazer isso.

Depois que Rubenstein apareceu, Ryan Mountcastle e Anthony Santander acertaram em simples, e um eliminado depois Jordan Westburg dobrou para casa uma corrida. Uma derrota do RBI por Cedric Mullins fez 2-0.

Isso tudo levou a muita pulverização – no que já era uma noite chuvosa em Baltimore.

“Ser capaz de mostrar sua personalidade e estar presente com os fãs, acho fantástico”, disse Hyde.

O grupo de Rubenstein assumiu o comando dos Orioles no início desta temporada.