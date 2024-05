Integrantes do TRE de Alagoas participam de evento no CNJ

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), desembargador Klever Rêgo Loureiro, os juízes auxiliares da Presidência e da Corregedoria, Diego Dantas e Fausto Magno, e os servidores Saulo Nobre e Ivana Teles participaram, na última quinta-feira (16), da primeira reunião preparatória para o 18o Encontro Nacional do Poder Judiciário.

Durante o evento, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou um novo ciclo de gestão das Metas Nacionais do Poder Judiciário, em que o órgão pretende atuar com maior proximidade aos Tribunais para auxiliar no alcance dessas metas. As mudanças prevêem quatro etapas para essa gestão: formulação, execução, monitoramento e avaliação, com troca de informações a cada quatro meses.

Com a nova sistemática, os Tribunais elaborarão o plano de ação para cumprimento das Metas Nacionais contendo a descrição das atividades a serem executadas, os objetivos, as unidades responsáveis pela execução, o cronograma e uma estimativa dos custos e dos riscos. O CNJ disponibilizará modelo de plano de ação, gerando os subsídios para os órgãos elaborarem seus planos.