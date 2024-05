Inter de Milão consegue proprietários americanos após falta de pagamento

O Inter de Milão se torna o mais recente clube da Série A a ter proprietários americanos. Alexander Hassenstein/Getty Images

O fundo de investimentos com sede nos Estados Unidos, Oaktree Capital Management, disse na quarta-feira que se tornou o novo proprietário do Inter de Milão, campeão da Série A, após um pagamento perdido de 395 milhões de euros (428 milhões de dólares) da holding chinesa do clube, Suning.

Concedido em 2021 ao veículo com sede em Luxemburgo, por meio do qual o conglomerado chinês Suning controlava o Inter, o empréstimo foi garantido pela participação da empresa no clube.

Sob tal esquema, Oaktree tinha o direito potencial de assumir o controle do clube em caso de inadimplência.

“Nosso foco inicial é a estabilidade operacional e financeira. Temos grande respeito pela equipe administrativa da Inter de Milão”, disse o diretor-gerente da Oaktree, Alejandro Cano.

O Inter se torna o sétimo clube da Série A sob propriedade americana. Os outros são AC Milan, Atalanta, Fiorentina, Roma, Gênova e o recém-promovido Parma.

Fundado em 1908, o Inter está entre os clubes mais famosos do futebol italiano, tendo vencido o campeonato 20 vezes, e abriga jogadores de destaque, incluindo Lautaro Martínez e Nicolò Barella.

A Suning comprou uma participação majoritária no clube em 2016, em uma das incursões de maior destaque de uma empresa chinesa no futebol europeu.