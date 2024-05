Iron Mike Tyson e sua carreira de ator: quem é o personagem de Shakespeare que ele gostaria de interpretar?

Ferro Mike Tyson é conhecido por seu incrível poder de nocaute e aura ameaçadora no ringue de boxe, mas uma de suas habilidades mais surpreendentes é sua língua bem cultivada, que ele usa para produzir alguns momentos magníficos de poesia ao longo de sua carreira. Agora ele quer usá-lo para recriar Willian Shakespeareentão com quem ele gostaria de interpretar?

Muitos fãs se lembrarão de sua frase “Todas as cabeças devem se curvar, todas as línguas devem confessar” sobre o lendário Maomé Ali já que ele admitiu que o boxeador agora morto era melhor do que ele no auge, e ele parece pronto para levar isso à TV ou ao cinema para interpretar Otelo.

Mike Tyson vai ao repórter pedindo previsão para a luta de Jake PaulParker Johnson

“Eu absolutamente quero fazer Shakespeare”, Tyson disse ao Daily Mirror. “Eu estava conversando com alguém e ele citou: ‘A primeira coisa que fazemos é matar todos os advogados’, e rimos.

“E então ele disse que isso veio de ShakespeareÉ Henrique VI, todos os advogados. Shakespeare disse isso. Ele tinha insights tão poderosos.

“Não sei exatamente qual papel eu gostaria, mas sei que seria um desafio fazer Otelo. Não poderia fazer uma performance no palco porque seria mortificante, e a câmera filmando um show seria mais fácil para mim. meu.

“A função é muito complexa e precisaria de muito estudo. Eu precisaria trabalhar na minha linguística. Shakespeare seja incrível? Aquele negro… Você poderia me imaginar em Otelo.”

Tysonjá tem um histórico de aparecer no cinema e na televisão com papéis memoráveis ​​em The Hangover, quando nocauteou Zach Galifianakis‘personagem, ou Law & Order, the Undisputed Truth e Mike Tyson Mysteries.

Apesar dos papéis serem principalmente baseados em comédia, como TysonA presença tensa e intimidante de oferece uma justaposição a narrativas alegres, ele se vê como um cara do drama e admitiu que a comédia não é realmente para ele, então não é surpresa que ele queira enfrentar alguém como Shakespeare.

Do que se trata Otelo?

Otelo é uma tragédia que gira em torno do general mouro Otelo, de sua esposa Desdêmona e de seu alferes Iago. Otelo, um respeitado líder militar em Veneza, casa-se secretamente com Desdêmona, para desespero de seu pai, Brabantio.

Iago, ressentido com Otelo por promover Cássio em vez dele, planeja destruir a vida de Otelo, manipulando-o fazendo-o acreditar que Desdêmona foi infiel a Cássio, explorando as inseguranças de Otelo sobre sua raça e a fidelidade de Desdêmona.

O ciúme de Otelo o consome, levando a consequências trágicas. Ele mata Desdêmona num acesso de raiva, apenas para descobrir tarde demais que ela era inocente. Dominado pela dor e pelo remorso, Otelo tira a própria vida.

A peça explora temas de ciúme, traição, racismo e o poder destrutivo da manipulação. Continua sendo um dos ShakespeareAs obras mais célebres e estudadas do artista, mostrando as complexidades da natureza humana e as consequências das emoções desenfreadas.