J Lo e Ben Affleck se divertem aos domingos juntos, apesar de morarem separados

O casal aparentemente distante se encontrou no domingo em Santa Monica, onde ambos apareceram para apoiar a filha de J Lo, Emme, em um evento escolar. Jen Garner também apareceu com Fin, já que o filho de Ben e Jen é muito próximo de Emme.

De qualquer forma, as coisas ficaram mais interessantes quando eles saíram de Santa Monica – Ben estava sorrindo ao volante, e Jennifer estava no banco do passageiro, enquanto eles saíam… aparentemente para jantar juntos no BOA Steakhouse em WeHo.