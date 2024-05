Jaelan Phillips, da NFL, encontra iguana selvagem ‘enorme’ tomando banho em seu banheiro

Jaelan Phillips é legal com golfinhos, mas claramente não com lagartos… porque depois que a estrela de Miami descobriu que uma grande iguana havia de alguma forma invadido seu banheiro, ele surtou!

O linebacker ficou surpreso ao encontrar a criaturinha relaxando em seu banheiro na tarde de quinta-feira… e ficou com tanto medo disso que contou a seus seguidores do Instagram em uma série de vídeos hilariantes que teve que chamar um exterminador para lidar com isso. a situação por US$ 150.