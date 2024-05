Jaime Munguia manda recado aos torcedores após derrota para Canelo: Lutamos bem

EUno rescaldo de uma luta desafiadora contra Saul ‘Canelo’ Álvarez, Jaime Munguia emergiu mais resiliente e equilibrado do que nunca. Apesar do revés no Arena T-Mobile em Las Vegas, Nevada, onde perdeu não apenas sua seqüência invicta, mas também seus cinturões WBC, WBA (Super), WBO e IBF Super Middleweight, Não me mate enfrentou o público com graça e apreço apenas dois dias após a partida.

Expressando a sua gratidão nas redes sociais, Munguia agradeceu calorosamente aos seus apoiantes.

Jake Paul expõe seu plano para lutar contra Canelo Alvarez

“Muito obrigado a todos pelo apoio”, observou.

“Todas as demonstrações de carinho que vocês me deram. Grato a todos vocês pela luta e postagem.”

Não me mateque é conhecido por sua tenacidade no ringue, manteve-se positivo sobre seu desempenho contra Álvarez.

“Colocamos uma grande luta por todos vocês e dizemos que continuaremos trabalhando, aprendendo e avançando para crescer e continuar proporcionando grandes lutas”, acrescentou.

Histórico profissional de Jaime Munguia

Atualmente com um cartel profissional de 43 vitórias (33 por nocaute) e uma derrota, o pugilista tijuano de 26 anos já está focado no futuro no esporte.

A luta foi um evento significativo, atraindo fãs para testemunhar uma competição acirrada entre dois lutadores mexicanos. Canelo saiu vitorioso por decisão unânime, com pontuações de 117-110, 116-111 e 115-112.