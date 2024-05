Jake Paul diz que não vai pegar leve com Mike Tyson, apesar da diferença de idade

TMZSports. com

Mike Tyson pode ser 30 anos mais velho que Jake Paulo mas isso não impedirá El Gallo de tentar matar se a oportunidade se apresentar em 20 de julho… andaimes TMZ Esportes não há chance de ele pegar leve com a lenda do boxe sua próxima luta .

A comunidade dos esportes de combate está dividida sobre quem está em vantagem na disputa Paul vs. Luta com Tyson – Tyson é obviamente um dos maiores que já fez isso, mas ele está décadas distante de seu domínio … enquanto Paul é muito menos experiente, mas está no auge quando se trata de idade.