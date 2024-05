Jake Paul parece forte enquanto ganha força antes do confronto de Mike Tyson em julho

Jake Paulo era um YouTuber bastante magricela que começou a fazer seu nome há pouco mais de 10 anos.

Isso está muito longe de hoje, depois que ele acumulou músculos enquanto tenta machucar Iron Mike Tyson no AT&T Stadium em Arlington, Texas, em 20 de julho.

Jake Paul dança ao som da música de Ryan Garcia e deixa a briga de lado

Desde que parou de criar vídeos no popular site de mídia social, o americano de 27 anos se concentrou em seguir a carreira no boxe e até se profissionalizou, lutando contra talentos em ascensão, como Tommy Fúria.

Agora ele está se aproximando de um dos testes mais difíceis de sua carreira contra o outrora indomável Mike de Ferro, que foi o campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC na década de 1990 e parece que ele está se preparando para uma disputa de golpes quando o sinal toca.

Isto será A estreia de Paulo no peso pesado, o que significa que ele teve que subir um degrau em relação aos 200 libras com os quais estava acostumado como peso cruzador, o nível abaixo, para ter certeza de que pode lutar contra o homem de quase 58 anos Tysonque nunca caiu abaixo dessa categoria de peso.

“Acabei de ver Jake ontem,” Shane Mosley disse no YouTube. “Ele pesa 230 libras. Ele é grande, muito grande. Ele disse que se sente tão rápido quanto pesando 185 libras.”

Isso significaria Paulo pesará cerca de 42 libras a mais do que sua perda por decisão dividida para Fúria, durante o qual ele derrubou o caça britânico em fevereiro de 2023.

Paulono entanto, parece ter ignorado essa sugestão, alegando que se ele tivesse passado por uma mudança de peso tão drástica, seria visivelmente perceptível.

“Supostamente. Na minha opinião, isso é um boato.” Paulo disse, respondendo. “Eu sinto que estaria gordo se pesasse 230 libras.”

Quais são os detalhes da luta Paul x Tyson?

Conforme mencionado acima, a luta acontecerá no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, em evento transmitido exclusivamente pela Netflix pela primeira vez.

Foi cercado de ambiguidade se se tratava de uma luta de exibição ou de uma briga profissional em meio a preocupações com a saúde do jogador de 58 anos, que não luta no nível profissional desde 2005.

Mas os detalhes foram confirmados e será uma luta profissional com luvas de 14 onças (em vez de 10), rounds de dois minutos em vez de três e limite de oito rounds.