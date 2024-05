Jake Paul pediu para não desistir da luta de Mike Tyson pelo próprio ‘Iron Mike’

EUem entrevista recente, Jake Paulo foi avisado pelo músico Damon Elliott sobre o poder de Mike Tyson, que está determinado a nocautear ‘The Problem Child’ em sua próxima luta em 20 de julho. Elliott contou sua própria experiência ao levar um soco de Tyson aos 14 anos, afirmando que seu rosto “nunca mais foi o mesmo”. Ele alertou Paul sobre o que pode acontecer quando ele entrar no ringue com o ex-campeão dos pesos pesados ​​em Dallas, Texas.

O anúncio da luta foi um choque para os fãs do boxe quando Tyson concordou em sair da aposentadoria para enfrentar Paul em uma luta que será transmitida ao vivo pela Netflix. Esta luta profissional terá impacto no histórico lendário de Tyson, adicionando uma camada extra de significado ao evento.

Jake Paul zomba de Mike Tyson antes das coletivas de imprensa. Ele está encarando a luta como uma piada?

Tyson tem mostrado sua ótima forma para a luta, postando regularmente vídeos de treinamento que destacam sua força e capacidade atlética contínuas aos 57 anos. Elliott enfatizou esse ponto quando alertou Paul, dizendo: “Jake, eu conheço Mike desde que ele me deu um tapa aos 14 anos e meu rosto nunca mais foi o mesmo.”

Durante a entrevista, o próprio Tyson interrompeu Elliott, pedindo a Paul que não desistisse da luta. “Faça isso, Jake, por favor, não dê ouvidos a este homem. Jake, não dê ouvidos a ele, por favor”, Tyson implorou apaixonadamente.

Damon Elliott avisa Paul sobre o poder de soco de Tyson

A próxima luta gerou muita expectativa e incerteza, principalmente devido à diferença de idade de 30 anos entre os dois lutadores. Paul pode ter a vantagem atlética, mas o poder icônico de Tyson ainda é uma força a ser reconhecida.

À medida que a luta se aproxima, fica claro que os dois lutadores estão determinados e focados na tarefa que têm em mãos. O desejo de Tyson de proteger seu legado e a determinação de Paul em provar seu valor no mundo do boxe preparam o terreno para um confronto intenso e altamente esperado.

Em conclusão, a próxima luta entre Jake Paul e Mike Tyson não é apenas um choque de gerações, mas também um teste de habilidade, força e determinação. Com os dois lutadores totalmente comprometidos com a luta, será um espetáculo que irá cativar e intrigar fãs ao redor do mundo.