Jalen Brunson cai 44 quando Knicks derrota Pacers no jogo 5

NOVA YORK – Os torcedores no Madison Square Garden viram uma mudança em seu time pouco mais da metade do primeiro quarto na terça-feira, quando os Knicks começaram uma sequência de 18-7 contra os Pacers para encerrar o período.

Mas o armador Miles McBride, cuja inserção no time titular do Nova York deu ao time um impulso tangível, disse que o impulso ocorreu muito antes disso.

“Acho que a mudança começou no vestiário em Indiana. Conversamos sobre isso e sabíamos que tínhamos que responder”, disse McBride, referindo-se ao encontro exclusivo dos jogadores que os Knicks realizaram após a embaraçosa derrota de 32 pontos no jogo 4 no domingo. .

O resultado foi o oposto no jogo 5: os Knicks derrotaram o Indiana por 121-91 para assumir uma vantagem de 3-2 na série melhor de sete. Eles viajarão para Indianápolis com a oportunidade de fechar o Pacers e avançar para a primeira final da Conferência Leste desde 2000, na noite de sexta-feira.

Jalen Brunson superou uma péssima exibição no Jogo 4 para estrelar novamente pelos Knicks, marcando 44 pontos e sete assistências. Foi sua quinta vez marcando pelo menos 40 pontos na pós-temporada, dando-lhe o maior número de desempenhos desse tipo em uma única pós-temporada desde que LeBron James fez oito em 2018.

A explosão foi notável em parte pela forma como os Pacers optaram por defender Brunson. Eles enviaram 28 equipes duplas na guarda ao longo do jogo 5 – oito a mais do que Indiana havia usado contra ele nas primeiras quatro partidas combinadas. A estratégia, útil no jogo 4, quando os Knicks começaram com dois grandes jogadores, não foi eficaz na terça-feira por causa da quantidade de espaço que Brunson e os Knicks tiveram para trabalhar como resultado da adição de McBride aos cinco titulares. McBride acertou 23 telas de bola – quase o triplo de seu recorde anterior na carreira, de acordo com dados do Second Spectrum.

“[McBride] definitivamente nos ajuda com o espaçamento porque ele tem a habilidade de arremessar e também pode fazer jogadas quando as pessoas se voltam para ele. Ele estava nessa posição hoje e jogou muito bem”, disse Brunson sobre o armador do terceiro ano, que substituiu o atacante Precious Achiuwa entre os cinco titulares e fez 17 pontos e quatro assistências enquanto segurava a estrela do Indiana, Tyrese Haliburton, sob controle. Achiuwa estava substituindo OG Anunoby, que perdeu os últimos três jogos da série devido a uma distensão no tendão da coxa. Os Knicks também estão jogando sem o atacante Julius Randle, o central reserva Mitchell Robinson e o ala reserva Bojan Bogdanovic.)

Havia dados que sugeriam que McBride poderia jogar bem como titular, já que os Knicks foram fantásticos durante a temporada regular, quando ele jogou ao lado de Brunson, Donte DiVincenzo, Josh Hart e Isaiah Hartenstein. Os Knicks venceram os adversários por 104 pontos – o melhor resultado bruto de mais/menos de qualquer grupo de cinco jogadores – em apenas 172 minutos de trabalho com esses cinco jogadores em quadra durante a campanha.

Haliburton disse que ele e seus companheiros previram que McBride poderia começar após a derrota no jogo 4 em Indiana. O que eles não esperavam era que os Knicks dominassem o vidro do jeito que fizeram.

“Eles fizeram muitos arremessos hoje. Mas com os que erraram, eles pegaram os rebotes ofensivos”, disse Haliburton, que terminou com apenas 13 pontos e cinco assistências no jogo 5, depois de ter uma média de quase 30 pontos nos jogos 2, 3 e 4.

Nova York, o melhor clube de rebotes ofensivos da NBA na temporada regular, fez sua presença ser sentida no vidro. Os Knicks tiveram mais rebotes ofensivos (12) no primeiro tempo do que os Pacers tiveram rebotes totais (11). E faltando 4:16 para o final do jogo – momento em que os Pacers retiraram seus titulares para sempre – Hartenstein e Hart tiveram tantos rebotes como dupla (28) quanto Indiana teve como equipe. Para o jogo, Nova York superou o Indiana por 26-9 em pontos de segunda chance.

“Com sua escalação menor, intuitivamente você pensaria que isso nos dá uma chance melhor de ter um bom desempenho nos tabuleiros. Mas o nível geral de luta deles neste jogo foi superior ao nosso. E esse é o resultado final”, disse o técnico do Pacers, Rick. Carlisle, que chamou o esforço de sua equipe de “embaraçoso”.

Os Knicks abriram o jogo para sempre no segundo tempo, quando iniciaram uma sequência de 17 a 0 no terceiro período. DiVincenzo acertou um erro de Brunson no meio da corrida, inflamando a multidão do Garden.

No caminho de volta após aquela jogada, DiVincenzo se envolveu com o grande homem do Pacers, Myles Turner, o que levou Turner a enfrentar o guarda do Knicks. A breve discussão e troca profana resultou em cada jogador recebendo uma falta técnica.

Após o jogo, DiVincenzo chamou Turner, dizendo: “Eles estão tentando ser durões, e essa não é a identidade deles – ninguém vai lutar na NBA. … Você não é um cara durão.”

Para os jovens Pacers, que nunca estiveram nesta fase antes, a quantidade de resistência que lhes resta pode determinar se haverá um Jogo 7 a ser disputado em Nova York no domingo.

“Não há desculpas, mas todos os caras do nosso elenco, acredito que é a primeira vez que eles estão em um Jogo 5, empatados em 2 a 2, indo para fora. Então você aprende muito nessas situações muito rapidamente.” Carlisle disse. “Portanto, esta é uma circunstância diferente e, como uma série de playoffs, ficará cada vez mais difícil.”