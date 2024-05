Jalen Brunson, do Knicks, fratura a mão e é excluído do jogo 7

NOVA YORK – A estrela dos Knicks, Jalen Brunson, foi descartada para o resto do jogo 7 das semifinais da Conferência Leste contra o Indiana Pacers devido a uma fratura na mão esquerda.

Brunson fez 17 pontos e 9 assistências em 29 minutos no domingo, antes de sair do jogo duas vezes no intervalo de 64 segundos, faltando pouco mais de quatro minutos para o final do terceiro quarto. Ele finalmente foi para o vestiário de Nova York.

Depois de não voltar ao banco, os Knicks descartaram Brunson pelo resto do jogo entre o terceiro e o quarto períodos.

A lesão de Brunson – que é na mão que arremessa – é apenas a mais recente de uma ladainha delas para Nova York nas últimas semanas. O outro All-Star do time, Julius Randle, nunca mais voltou nesta temporada após sofrer uma lesão no ombro em um jogo aqui no Madison Square Garden em 27 de janeiro contra o Miami Heat.

Mitchell Robinson, pivô titular do time, perdeu a maior parte da temporada devido a lesões no pé e tornozelo, e foi afastado pelo resto da temporada após passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo após o primeiro jogo desta série. O outro membro da quadra de ataque titular de Nova York, OG Anunoby, voltou no jogo 7 depois de perder os jogos 3 a 6 devido a uma lesão no tendão da coxa, mas não conseguiu correr e jogou menos de cinco minutos antes de ficar de fora pelo resto do jogo.

A maior aquisição do time em prazo comercial, Bojan Bogdanovic, também foi perdida na temporada depois de passar por uma cirurgia devido a uma lesão no pé esquerdo, depois que o atacante do Philadelphia 76ers, Nicolas Batum, caiu no jogo 4 da primeira rodada do New York contra o Philadelphia.

Josh Hart, por sua vez, foi questionado para jogar o jogo 7 devido ao seu próprio problema abdominal.

Brunson, no entanto, tem sido uma das maiores estrelas nos playoffs, entrando em ação no domingo com uma média de 33,7 pontos, a melhor marca da liga, em 12 jogos nesses playoffs para os Knicks – e se tornando um herói cult na Big Apple no processo.