Jalen Brunson e Bojan Bogdanovic, dos Knicks, passam por cirurgias

NOVA YORK – Jalen Brunson passou por uma cirurgia para reparar a mão esquerda quebrada que sofreu enquanto o New York Knicks perdia o jogo 7 das semifinais da Conferência Leste.

Os Knicks também disseram na quarta-feira que o reserva Bojan Bogdanovic passou por uma cirurgia no pulso esquerdo. Nenhum detalhe foi fornecido sobre nenhum dos procedimentos, exceto que ambos os jogadores seriam avaliados novamente em seis a oito semanas.

Brunson se machucou no terceiro quarto da vitória do Indiana Pacers por 130 a 109 sobre o Knicks no domingo. Ele terminou com 17 pontos, o menor de uma pós-temporada em que marcou 40 ou mais cinco vezes, tornando-se apenas o quarto jogador a atingir essa marca em quatro jogos consecutivos da pós-temporada.

Ele terminou com 32,4 pontos por jogo nos playoffs, perdendo apenas para os 33 que Joel Embiid obteve em média quando o Knicks derrotou o Philadelphia 76ers em seis jogos na primeira rodada.

Bogdanovic se machucou no jogo 4 dessa série. Ele marcou 13 pontos no banco no jogo 1 e se tornou um dos muitos jogadores ausentes dos Knicks no final da temporada.

Julius Randle passou por uma cirurgia no final da temporada após deslocar o ombro em janeiro e Mitchell Robinson passou por uma cirurgia no tornozelo durante os playoffs.