Jalen Brunson oferece uma performance que ninguém fez desde Michael Jordan

Jalen Brunsonsem dúvida o melhor armador do NBA hoje, marcou 41 pontos (10/19 t2, 3/8 t3 e 12/16 tl), 3 rebotes e 12 assistências para liderar o Knicks para uma vitória por 115-118 sobre os Sixers que garantiu o Knicks de Nova York um segundo turno de adeus no Eliminatórias da Conferência Leste.

A exibição do pequeno jogador de apenas 1,88 m e 27 anos foi total, demonstrando que hoje é um jogador praticamente imparável.

Foi seu terceiro jogo consecutivo nesta série de Playoffs marcando 40 pontos ou mais (marcou 47 no quarto, 40 no quinto e 41 no sexto), tornando-o o primeiro Knicks jogador faça isso desde Bernardo Rei fiz isso há 40 anos.

LAPRESSE

Vivendo de acordo com a lenda

Para destacar seu excelente desempenho, basta dizer que ele é o primeiro jogador da NBA a marcar 40 ou mais pontos para encerrar um jogo pelo título desde Michael Jordan fez isso pelo Chicago Bulls contra o Cleveland Cavaliers na primeira rodada dos playoffs de 1989.

A lenda marcou o chute da vitória faltando dois segundos para o fim do quinto e último jogo, mandando seu time para a segunda fase.

Naquela série contra o Cavalos, Jordânia teve média de 39,8 pontos, 5,8 rebotes, 8,2 assistências e 3 roubadas de bola. E marcou 46 pontos nos últimos três jogos dos playoffs, 44 no terceiro, 50 no quarto e 44 no quinto e último jogo, no qual também contribuiu com 9 rebotes e 6 assistências.

BrunoA façanha de, embora não haja comparação com o mito, é extraordinária por si só. Na verdade, ele é apenas o terceiro jogador com 27 anos ou mais a ter média de 35 ou mais pontos por jogo para vencer uma série. Os outros foram Michael Jordan e Elgin Baylor.

Três jogos consecutivos de playoffs com 40 pontos ou mais

E ter marcado 40 ou mais pontos em três jogos consecutivos dos playoffs também o torna um jogador excepcional hoje. Existem apenas dois jogadores atualmente ativos na NBA que conseguiram isso, Jamal Murray do Pepitas e Jalen Brunson ele mesmo.

Outro fato que também destaca seu desempenho nesses playoffs é que em seus seis jogos contra o Seis ele obteve média de mais pontos e assistências (35,5 e 9) do que outro prodígio, Luka Doncicem seus cinco jogos contra o Tosquiadeiras (30,2 e 8,8).

O esloveno supera o Knicks‘jogador em rebotes (9,2 a 5). Tanto por tanto. Dois fenômenos que já estão deixando sua marca na NBA e devem dominar a liga nos próximos anos.