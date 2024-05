Jamal Murray (cotovelo) do Nuggets ‘se sente ótimo’ antes do jogo 7

DENVER – O armador do Nuggets, Jamal Murray, está “se sentindo ótimo” e fez um treino completo no sábado, de acordo com o técnico Michael Malone.

Murray machucou o cotovelo direito quando bateu em uma tela armada por Rudy Gobert nos momentos iniciais da derrota do Minnesota por 115-70 no jogo 6 sobre o Nuggets. Murray disse após o jogo de quinta-feira à noite que esperava, para o bem de seu time, conseguir acertar o cotovelo no jogo 7 de domingo.

Mas no final do treino de sábado, Murray ficou até tarde para acertar os arremessos e pôde ser visto acertando vários arremessos de 3 pontos seguidos enquanto um assistente técnico desafiava os arremessos.

“Ele se sente ótimo”, disse Malone após o treino.

Questionado se Murray está com vontade de jogar bem no jogo 7, depois de acertar apenas 4 de 18 e marcar 10 pontos no jogo 6, Malone disse que seu armador “parecia com muita fome hoje”.

“Parece que ele não comia há dois dias”, disse Malone. “Então, espero que isso continue amanhã. Espero que ele não coma até amanhã, até as 18h.”

Murray tem média de 19,7 pontos em 50% de arremessos, incluindo 42% em arremessos de 3 pontos, nas três vitórias de Denver nesta série. Nas três derrotas para Minnesota, Murray tem média de 11,7 pontos e 26% de arremessos.

O jogo 7, porém, não será uma experiência nova para Murray, Nikola Jokic e Malone. Esses três disputaram quatro jogos 7 desde a pós-temporada de 2019. Eles estão 3-1 nesses jogos, vencendo os dois últimos na bolha da NBA, quando o Nuggets recuperou de uma derrota por 3-1 para derrotar o Jazz e o Clippers nas duas primeiras rodadas de 2020.

“A mensagem é simples, cara”, disse Malone sobre o que contou à sua equipe. “O jogo 7 é ótimo. Aproveite. Eu, Jamal e Nikola, participamos de quatro desses jogos em nossos seis anos nos playoffs. É por isso que você trabalha tanto para obter a vantagem de jogar em casa, na frente de os melhores torcedores da NBA.

“E sabemos que no jogo 7, cada posse de bola é importante. Não pode haver ‘meus erros’ amanhã.”

Michael Porter Jr., que marcou um total de 18 pontos nos últimos três jogos, diz que os atuais campeões têm muita experiência em jogos importantes para se apoiar. Ele também citou como o Nuggets derrotou os Wolves em casa, por 116 a 107, no penúltimo jogo da temporada regular, quando os dois times disputavam a vantagem de jogar em casa na pós-temporada.

“Os jogos 7 são sempre ótimos”, disse Porter. “Mas jogamos muitos jogos importantes, entende o que quero dizer?

“… Fizemos um jogo semelhante contra eles para decidir quem deveria ser o primeiro colocado no final da temporada. Então, enfrentamos esse time em grandes momentos e estamos ansiosos pelo desafio.”