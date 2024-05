Jamal Murray e Nuggets se recuperam na derrota do Wolves no jogo 3

MINNEAPOLIS – O Denver Nuggets estava simplesmente muito determinado, muito experiente, muito orgulhoso e muito talentoso para deixar seu fracasso nos dois primeiros jogos definir esta série contra o emergente Minnesota Timberwolves.

Isto é o que os atuais campeões da NBA fazem: acalmar uma multidão barulhenta, aceitar as vaias e recuperar o ímpeto.

Jamal Murray se recuperou de um início difícil nas semifinais da Conferência Oeste com 24 pontos para liderar o Nuggets em uma aventura de 117-90 na noite de sexta-feira no Jogo 3 que fez dos Timberwolves o último time da NBA a perder nesta pós-temporada.

“Honestamente, isso faz você se sentir melhor porque você tem que responder”, disse Murray, que foi vaiado toda vez que tocou na bola. “Isso apenas faz com que você tenha que se concentrar e estar ao lado de seus companheiros de equipe.”

Nikola Jokic, três vezes MVP da liga, fez 24 pontos, 14 rebotes e nove assistências, Michael Porter Jr. marcou 21 pontos e o Nuggets reduziu a vantagem do Minnesota na série para 2 a 1 com a força de seus arremessos de 14 de 29 de Faixa de 3 pontos.

Anthony Edwards teve tranquilos 19 pontos para liderar os Wolves, que acertou apenas 10 de 32 em profundidade, mesmo com um remate de 4 de 5 de Karl-Anthony Towns. Eles não conseguiram acertar arremessos suficientes para Towns (14 pontos) e jogaram mais devagar do que nos dois primeiros jogos em Denver, ficando para trás por até 34 pontos.

“Assumirei a culpa por esta derrota. Saí sem energia alguma. Não posso me dar ao luxo de fazer isso pelo meu time. Decepcionei meu time, os treinadores, os torcedores”, disse Edwards. “Estarei pronto no domingo.”

O Nuggets se tornou o 30º time na história dos playoffs da NBA a perder os dois primeiros jogos em casa em uma série melhor de sete. Cinco se reuniram para vencer.

“Você está sempre testando e descobrindo sobre a natureza humana e do que os caras são feitos”, disse o técnico do Nuggets, Mike Malone.

Este foi o passo em frente que o Denver precisava muito, quebrando a barreira dos 100 pontos pela primeira vez em três jogos contra a melhor defesa do Minnesota na NBA.

“Tudo foi nítido. Tudo foi rápido”, disse Jokic.

Murray, que somou apenas 25 pontos em 9 de 32 arremessos com uma classificação de menos 38 nos dois primeiros jogos, recebeu uma multa de US$ 100 mil da NBA por jogar uma bolsa térmica do banco no chão.

O armador de rosto impassível prosperou em uma mistura de saltos pontuais e fadeaways configurados por transferências de dribles, claramente com mais elasticidade em seus passos depois de três dias para descansar o tenso músculo da panturrilha esquerda que o prejudicou nas últimas semanas. . Jokic e Aaron Gordon ajudaram a iniciar o ataque, aliviando a carga de controle de bola de Murray.

“Seus companheiros o libertaram, mas ele foi agressivo e viu a bola entrar cedo”, disse Malone. “Acho que ele gosta daqueles momentos em que é o vilão.”

Os atuais campeões não apenas trouxeram a energia que prometeram que retornaria após o não comparecimento em casa, mas também acertaram o suficiente para ajudar a manter os Lobos e suas rotações ativas honestas. Os apitos se apertaram e o ás da defesa do Wolves, Jaden McDaniels, foi limitado por problemas graves.

Depois de varrer o Phoenix e dominar o Denver nos dois primeiros jogos, os Wolves receberam seu primeiro choque de realidade após o domínio impressionante do Jogo 2 em Denver. Os “Lobos em 4!” O canto que irrompeu logo antes da dica de abertura foi rapidamente abandonado.

Os Nuggets controlaram o barulho chegando a uma vantagem de 28-20 após o primeiro quarto, a maior vantagem da série até o momento, e não pararam por aí. Eles subiram 20 pontos no final do segundo quarto.

Os Wolves conseguiram o Jogador Defensivo do Ano da NBA, Rudy Gobert, de volta depois que ele perdeu o Jogo 2 para o nascimento de seu filho, mas os Nuggets acertaram a bola tão bem fora da pintura que seus braços longos não foram um fator importante.

Gordon acertou três pontos consecutivos e Porter acertou uma na próxima posse de bola no meio do terceiro quarto para fazer o 72-50 e impedir outro rali dos mini-Lobos.

No início do quarto, os fãs começaram a sair de seus assentos. Frustrados com o acúmulo de chamadas contra eles durante a noite, os reservas do Wolves, Nickeil Alexander-Walker e Kyle Anderson, foram agredidos com faltas técnicas durante um intervalo faltando 5:54 para o fim por discutirem com os árbitros.

“Ganhamos o direito de ser comentados, mas no final das contas sabíamos que eles tentariam fazer disso uma série”, disse Alexander-Walker.