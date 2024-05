Jamal Murray vence a campainha do intervalo com um salto de 55 pés

O Denver Nuggets saltou para uma vantagem de 64-49 no intervalo sobre o Minnesota Timberwolves no jogo 4 das semifinais da Conferência Oeste.

Por pouco mais de 12 minutos entre o primeiro e o segundo quarto, o Nuggets teve uma sequência de 31-10, que incluiu nove arremessos consecutivos.

O primeiro tempo terminou em alta para o Denver com a campainha de 55 pés de Jamal Murray.

QUE SEQUÊNCIA. QUE TIRO. ISSO É APENAS JAMAL MURRAY. pic.twitter.com/9urX9myNt8 -Denver Nuggets (@nuggets) 13 de maio de 2024

Foi o arremesso mais longo da carreira de Murray e o arremesso mais longo de qualquer jogador nos playoffs desde o arremesso de 72 pés de Darius Miller do New Orleans Pelicans em 2018. Murray também terminou o tempo com seis assistências, dois rebotes e um roubo de bola.

Liderados pelos 14 pontos de Aaron Gordon (6 de 6), o Nuggets acertou 64,3% como equipe no primeiro tempo, sua melhor porcentagem de arremessos de campo em um tempo nestes playoffs.

Anthony Edwards lidera todos os artilheiros com 23 pontos.

Com uma vitória, o Denver empataria a série em dois jogos cada.

Estatísticas e informações da ESPN contribuíram para esta história.