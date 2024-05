Jamie Lynn Spears não se importa com a conversa fiada de Britney, apenas feliz por ela estar viva

Jamie Lynn Spears não está preocupada com os comentários desagradáveis ​​​​da irmã sobre ela … com pessoas próximas a ela revelando que ela desenvolveu uma maneira positiva de olhar para ela Britneyé conversa fiada.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Jamie Lynn só está preocupada com o bem-estar de Britney, então ela está realmente bem com todo o tapa que Britney dispara nas redes sociais – porque cada comentário é um sinal de que Brit ainda está vivo.



Esta revelação sobre a perspectiva de Jamie Lynn vem logo após Britney ligando repetidamente ela é uma ‘putinha’ e uma ‘putinha’ em um vídeo desconexo e pouco coerente que ela postou e depois excluiu do Instagram.

No clipe, Britney tira fotos da aparição de JLS em “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” … zombando dela por sentir falta dos filhos no programa e por ter “banhado” na selva.

As irmãs têm problemas há anos… lembre-se, Britney criticou Jamie Lynn em 2022 para seu livro, ‘Things I Should Have Said’ – iniciando uma era de altos e baixos em seu relacionamento. Britney às vezes postava fotos amorosas com sua irmã, ao mesmo tempo que esporadicamente disparava discursos raivosos sobre ela.



Parecia que a dupla poderia ter consertado as coisas definitivamente em dezembro, quando fontes nos disseram que Britney havia tomado medidas para se reconciliar com Jamie Lynn e sua mãe. Lynne.

Jamie não diria nada quando questionado sobre isso no LAX, mas parecia possível.

Como informamos, Britney está passando por isso no momento – as pessoas ao seu redor temem que ela esteja em perigo de ir à falência devido às férias extremamente caras e às mudanças de humor “chocantes” que a afetam regularmente.

Há até pessoas em sua vida que acham que ela estava melhor sob a tutela.