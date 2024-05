Jared Goff, do Lions, cita ‘segurança’ e cláusula de proibição de negociação como fatores no acordo

ALLEN PARK, Michigan – Recém assinado oficialmente sua nova extensão de contrato de quatro anos no valor de US$ 212 milhões na manhã de quinta-feira, o quarterback do Detroit Lions, Jared Goff, passou alguns minutos agradecendo às pessoas próximas a ele.

A noiva de Goff, Christen Harper, juntou-se a ele nas instalações de treino dos Leões enquanto ele falava aos membros da mídia sobre o novo acordo e apontava a “segurança” e sua cláusula de proibição de negociação como as coisas mais importantes que ele estava considerando durante o processo.

O acordo negociado pelo agente de Goff, Ryan Tollner, da Excel Sports Management, também inclui um bônus de assinatura de US$ 73 milhões – o maior da história da NFL.

No entanto, assinar até 2028, quando Goff completará 34 anos, foi igualmente intrigante.

“Era principalmente segurança. Você pode ir e voltar com base nos números e outras coisas, e isso não era realmente algo que me preocupasse extremamente”, disse Goff. “Era a segurança e a cláusula de proibição de negociação e todas essas coisas, sabendo que tudo isso estava lá e me sentindo seguro em saber que posso finalmente deixar isso para trás e ficar animado com o que está por vir.”

Goff, de 29 anos, liderou os Leões na última temporada a uma aparição no NFC Championship Game pela primeira vez desde 1991. Ele passou para 12.258 jardas e 78 touchdowns com apenas 27 interceptações durante seus três anos no Detroit, onde reviveu sua carreira. desde que foi adquirido em uma troca com o Los Angeles Rams por Matthew Stafford em 2021.

Nas últimas duas temporadas, a escolha número 1 de 2016 também ficou entre os quatro primeiros colocados da NFL em diversas categorias, incluindo jardas de passe com 9.013 (segundo); passando TDs com 59 (empatado em terceiro); relação touchdown-interceptação (3,1), que ocupa o segundo lugar; e taxa first-down (38%), que ocupa o quarto lugar.

“É um bom encerramento de capítulo dos últimos três anos, se você quiser dizer”, disse Goff. “Agora estou mais motivado e animado do que nunca para ir ainda mais forte e pisar ainda mais no acelerador para trazer o Super Bowl para a cidade, e isso é o mais importante.”

Depois de assinar uma extensão com os Rams em 2019, Goff considerou esta segunda extensão em Detroit “muito mais” satisfatória por causa dos tempos difíceis que teve de suportar para chegar a este ponto.

No primeiro ano de Goff com a equipe em 2021, os Leões terminaram 3-13-1, mas melhoraram para 9-8 em 2022. Detroit foi 12-5 na temporada passada, quando empatou o recorde da franquia em vitórias em uma única temporada e venceu um título de divisão pela primeira vez em três décadas.

Goff disse que entende as críticas que surgirão ao alcançar uma extensão massiva, mas sente que dá o seu melhor quando há dúvidas sobre ele, então continuará a encontrar maneiras de se manter motivado.

“Essas coisas ainda estão lá. Com certeza. Acho que tudo isso me dá a segurança de saber onde estarei, mas essas coisas nunca morrerão”, disse ele. “E haverá coisas que virão, tenho certeza este ano, que podem aumentar esse chip e continuar a me motivar, mas estou muito motivado internamente. legado. Tenho muitos objetivos pessoais, mas acho que o mais importante é içar esse Lombardi.”

Goff foi a terceira grande extensão que Detroit concedeu nesta entressafra. A franquia estendeu o receptor estrela Amon-Ra St. Brown e o atacante Penei Sewell, distribuindo mais de US$ 444 milhões entre o trio.

Goff deve receber US$ 170 milhões em dinheiro garantido, ocupando o oitavo lugar entre os quarterbacks, enquanto St. Brown (US$ 77 milhões) e Sewell (US$ 70,7 milhões) ficaram em primeiro lugar em suas respectivas posições. Goff disse sentir que premiar jogadores merecedores pode significar um sucesso geral para a organização.

“Acho que isso é importante. Os Leões reconhecem isso lá em cima para saber que temos três jogadores que precisam de um novo contrato e cuidaram deles”, disse Goff. “Acho que os potenciais agentes livres veem isso e as possíveis escolhas no draft no futuro veem isso e sabem que se você jogar bem, você será cuidado.

“Nós três somos três caras muito motivados e motivados para ganhar um Super Bowl, e não somos apenas nós três. Há 53 caras e 11 caras no ataque para cada snap. sei que poderei jogar com esses caras por um bom tempo.”