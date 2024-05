Jason Kelce revela que sofre de uma terrível doença mental por jogar na NFL

Fvermes Filadélfia Eagles estrela Jason Kelce fez uma revelação surpreendente nas redes sociais esta semana, reconhecendo que ele pode ter Encefalopatia Traumática Crônica (ETC). A admissão ocorreu depois que um usuário do Twitter comentou uma das postagens de Kelce, sugerindo que apenas alguém com CTE faria tais afirmações infundadas.

A interação começou quando Kelce fez uma declaração ousada sobre o vencedor da Tríplice Coroa em 1973, Secretariado, alegando que o cavalo foi “suco até as guelras” com esteróides. Ele enfatizou ainda sua posição em um longo tweet, apontando a falta de testes no passado e evidências históricas de drogas para melhorar o desempenho sendo usadas na década de 1960.

Em resposta aos comentários de Kelce, um utilizador do Twitter deu a entender que apenas indivíduos que sofrem de CTE fariam tais afirmações sem provas factuais. Kelce surpreendentemente não refutou a sugestão e, em vez disso, reconheceu a possibilidade de ter CTE.

Ele respondeu: “Quer dizer, posso praticamente garantir que tenho CTE, todas as pesquisas sugerem que tenho algum grau disso. Acho que é inteiramente razoável presumir que tenho algum grau dessa patologia.”

Esta admissão é significativa, considerando a bem-sucedida carreira de 13 anos de Kelce na NFL. Lança luz sobre a questão do CTE dentro da liga, tema que tem sido motivo de preocupação e polêmica. A NFL e o Comissário Roger GoodelEnfrentei críticas por supostamente minimizar os efeitos a longo prazo dos ferimentos na cabeça em jogadores de futebol.

CTE tem sido uma preocupação há décadas na NFL

O reconhecimento público de Kelce de um potencial Diagnóstico CTE aumenta a conscientização sobre a prevalência desta condição entre ex-jogadores da NFL. Também destaca a responsabilidade da liga em abordar e apoiar os jogadores que lidam com as consequências do traumatismo craniano.

À luz da situação, Kelce desde então lamentou o seu tweet original sobre o Secretariado, indicando um sentido de responsabilidade pelas suas palavras.

A revelação também leva a uma análise mais detalhada do CTE e do seu impacto nos atletas. A Encefalopatia Traumática Crônica é uma doença cerebral degenerativa associada a traumatismos cranianos repetidos, principalmente em esportes de contato como o futebol. Tem sido associada a sintomas como perda de memória, confusão e alterações de humor, representando sérios riscos à saúde a longo prazo para os indivíduos afetados.

A admissão de Kelce serve como um lembrete da importância de abordar a segurança e o bem-estar dos jogadores nos desportos profissionais, especialmente num desporto de alto impacto como o futebol. Sua abertura sobre a presença potencial de CTE em sua própria vida acrescenta uma dimensão pessoal à conversa contínua sobre ferimentos na cabeça e seus efeitos duradouros na NFL.