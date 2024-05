Jason Kelce surpreende ao anunciar seu retorno à NFL: “Acontece que foi uma aposentadoria curta”

EUum movimento surpreendente, ex Filadélfia Eagles estrela Jason Kelce juntou-se oficialmente ESPN como analista, anunciou a rede na terça-feira. Kelceque se aposentou do NFL em março, após 13 anos com o Águiasfará parte ESPN escalação para a temporada de 2024 e além.

O acordo plurianual fará com que Kelce se junte “Contagem regressiva de segunda à noite” fornecendo análise na construção para “Segunda à noite futebol” jogos. Ele também fará parte ESPN cobertura dos jogos wild card e playoffs da rodada divisional, bem como o Super Bowl. Seu primeiro Super Bowl com ESPN vai ser Super Bowl LXI em Los Angeles.

“Acontece que foi uma aposentadoria curta! Estou animado para ingressar na ESPN, e principalmente na equipe do Monday Night Countdown”,Kelce disse em um comunicado. “A ESPN foi uma presença consistente em nossa casa enquanto crescia e a rede ajudou a moldar quem eu sou e meu amor por todos os esportes”, ele afirmou.

O antigo Águia não escondeu sua alegria: “Aparecer agora na mesma tela é um momento de círculo completo. E quero dizer, é o maldito Monday Night Football! E estou pronto para um pouco de futebol.”

Kelce era uma das mais procuradas pelas redes

Kelce tinha várias opções antes de finalmente escolher ESPN. De acordo com O Atlético André Marchandele tinha interesse de NBC, CBS, e Amazonas. Sua decisão de ingressar ESPN não é nenhuma surpresa, dado seu carisma e honestidade, que o tornaram querido pelos fãs e o tornaram uma escolha natural para a televisão.

Isso não é Kelce’s primeira aventura na mídia. Ele é co-apresentador do popular podcast “Novas alturas” Com seu irmão, Travis Kelceque também tem estado ocupado fora do campo.

Travis recentemente conseguiu seu primeiro papel importante como ator no Ryan Murphy show de drama de terror “Grotesqueria”, programado para estrear na FX no outono. Ele também hospedará “Você é mais inteligente que uma celebridade” para Vídeo Amazon Prime.

Kelce’s nova função em ESPN certamente será um sucesso entre os fãs, pois traz sua perspectiva e percepções únicas para uma das maiores plataformas da mídia esportiva.