Jason Kelce zomba do que seu irmão Travis fez no show de Taylor Swift

Taylor Swift atraiu milhares de famílias para os shows da Eras Tour ao redor do mundo, mas poucos tiveram momentos mais embaraçosos do que Travis Kelce como seu irmão, Jasãoatacou-o por um momento boomer completo enquanto ele estava no meio da multidão.

O tight end do Kansas City Chiefs estava no meio da multidão em Paris, França, enquanto torcia por sua namorada. Embora ele certamente tenha se divertido, Jason Kelce encontrou um motivo para atacá-lo alguns dias depois, enquanto filmavam o podcast juntos.

Taylor Swift manda beijo para Travis Kelce e canta para ele em show da Paris Eras TourParker Johnson

“Você foi pego puxando um Ed Kelce mude para cá”, Jason Kelce disse a Travis Kelce no podcast New Heights. “Fazer um vídeo com o flash ligado…

“O que você está fazendo Trav? Você deveria ser melhor que isso.”

O tricampeão do Super Bowl, porém, já tinha sua desculpa preparada ao dizer que foi um acidente devido à iluminação do estádio do país europeu antes de deixar seus sentimentos bem claros.

“Eu só estava tentando conseguir um bom vídeo, algumas boas lembranças”, Travis Kelce explicou. “Eu não dou a mínima.”

Seu irmão mais velho, que agora é analista da ESPN, não estava preparado para desistir de deixá-lo envergonhado enquanto continuava a zombar de Kelce, de 34 anos.

“Você provavelmente conseguiu um ótimo vídeo” Jason Kelce gracejou. “O flash faz uma grande diferença a trezentos metros de altura.”

Travis Kelce recomenda comprar ingressos

Kelce espera estar na Europa por algum tempo, pois segue Swift ao redor do continente para apoiá-la e assistir aos seus programas, o que ele recomenda fortemente.

A turnê recorde tem um enorme orçamento de produção e deixou Kelce muito impressionado, especialmente porque aumentou após o lançamento de seu último álbum.

“Sua nova versão da Eras Tour, sugiro que todos assistam.” Travis Kelce adicionado. “Tem seu novo Departamento de Poetas Torturados, um punhado dessas músicas no novo show.

“O que significa que há um novo segmento, novas luzes, novas danças e tudo mais. Gostei de tudo.”