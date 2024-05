Jason Whitlock destrói LeBron e Bronny James, a quem ele chama de garoto ‘Make-A-Wish’ na NBA se ele for para o Lakers

Fex-colunista da ESPN e personalidade do FS1 Jason Whitlock recentemente fez uma previsão ousada sobre Lebron James e seu filho Bronny após o final do Los Angeles Lakers‘ temporada. Em seu podcast “Fearless”, Whitlock comparou a situação com LeBron e o Lakers a um casamento fracassado, sugerindo que a franquia planeja consertar isso trazendo à tona Bronny James.

Whitlock expressou seus pontos de vista afirmando: “Com o maior artilheiro de todos os tempos da liga, a franquia avançou para o maior palco da NBA uma vez em seis anos. Este é um casamento ruim. Está mostrando todos os sinais… Quando os cônjuges percebem, ‘ Ei, esse casamento está azedando’, o que eles fazem? Uma das partes dirá: ‘Você sabe o que vai consertar isso? Um bebê… Vamos ter outro bebê. faísca que nos uniu.”

Ele também destacou o recente relatório de Shams Charania, onde foi mencionado que o proprietário do Lakers Jeanie Buss estava aberto a adicionar o filho de LeBron, Bronny James, ao elenco do Lakers. Whitlock comentou: “Eles estão tão desesperados para manter [LeBron] eles estão dispostos a fazer de seu filho um garoto Make-A-Wish na NBA.”

Em uma notícia separada, houve indícios de que Bronny James poderia estar se transferindo para outro time, com um tweet misterioso de um técnico da NCAA causando especulações. Isso alimentou ainda mais a discussão em torno do futuro potencial de Bronny no basquete.

O legado de LeBron em questão

Esta não é a primeira vez que Whitlock mira em LeBron James. Em 2020, ele criticou LeBron, dizendo: “LeBron James é adorado pelos fãs de esportes por muitos de seus colegas, praticamente todos na mídia esportiva. LeBron é um falso deus. Ele é apenas um ser humano, assim como todo mundo. Sim, é ótimo que ele consiga enterrar uma bola de basquete, e ele é um t.”

Os comentários de Whitlock geraram polêmica e chamaram a atenção de fãs de esportes e da mídia. Sua perspectiva sobre a carreira de LeBron e o potencial envolvimento de Bronny no futuro do Lakers certamente suscitou discussões.

É claro que Whitlock não tem vergonha de expressar suas opiniões, mesmo que sejam controversas. Ainda não se sabe se suas previsões sobre LeBron e Bronny se concretizarão ou não, mas é evidente que ele tem opiniões fortes sobre o assunto. À medida que a entressafra da NBA se desenrola, será interessante ver como se desenrola a situação entre a família James e os Lakers.