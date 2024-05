Jay Bilas se lembra de Bill Walton, o jogador de basquete, o homem e amigo

De coração partido.

Esse foi o sentimento avassalador que tomou conta de mim quando recebi a ligação de que Bill Walton havia morrido aos 71 anos. O homem que sempre foi maior que a vida havia falecido e deixou um legado de grandeza no basquete e de um ser humano maravilhoso. Bill Walton era uma pessoa única que fazia com que todos com quem entrasse em contato se sentissem especiais e fizessem parte de seu círculo íntimo. Ele era uma alma generosa e generosa que sempre colocava os outros antes de si mesmo.

Quando criança, crescendo no sul da Califórnia, meu ídolo era Bill Walton.

Ele foi, sem dúvida, um dos dois maiores jogadores da história do basquete universitário – junto com Kareem Abdul Jabbar, conhecido como Lew Alcindor durante seus tempos de faculdade – e assim permanece até hoje.

Walton foi o central mais completo do jogo: marcou, rebateu, bloqueou chutes, passou, passou de saída e correu pela quadra. Nenhum centro estava tão completo e apenas Kareem poderia igualar o recorde de Walton como vencedor e campeão. Em três temporadas na UCLA jogando pelo lendário John Wooden, os times de Walton foram campeões nacionais invictos duas vezes, chegaram à Final Four três vezes e compilaram um recorde de 86-4. Walton foi três vezes jogador nacional do ano e titular do All-American e foi reconhecido como o melhor atleta amador do país. Lembro-me de meus treinadores me dizendo que Walton era o melhor pivô para jogar.

Jay Bilas cresceu idolatrando Bill Walton. Cortesia de Jay Bilas

Sua carreira na NBA foi interrompida por lesão. Mas quando saudável, Walton era tão dominante quanto na UCLA. Em 1976-77, ele disputou 65 partidas, levando o Portland Trail Blazers ao campeonato da NBA, e fez parte das equipes All-NBA e All-Defensive e foi MVP das finais. Lesões limitariam seu domínio. Ele terminou sua carreira no Boston Celtics em 1985-86, ajudando Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parish a ganhar o título e sendo eleito o Sexto Homem do Ano da NBA.

Walton não apenas superou uma carreira profissional repleta de lesões; ele superou um problema de fala para se tornar um dos locutores mais divertidos, divertidos e queridos de todos os tempos. Ele era incrivelmente inteligente, ridiculamente engraçado e rápido em zombar de você e de si mesmo. Quando todos ficariam emocionados ao ouvir Bill falar sobre si mesmo e sua vida rica no jogo, ele nunca deixaria de fazer perguntas sobre você e colocar os holofotes nos outros. Ele estava genuinamente interessado em você.

Tive o prazer – não, a alegria – de trabalhar com Walton na ESPN. De Maui aos jogos do Pac-12, ou ao MegaCast do jogo do título de futebol universitário (onde ele estava vestido como Tio Sam), Bill não apenas nunca decepcionou, como sempre trouxe um sorriso ao seu rosto, só de pensar em passar um tempo com ele .

Rapidamente percebi que Walton era uma pessoa melhor do que um jogador de basquete – e ele era um jogador do Naismith Hall of Fame. Antes de irmos ao ar, se eu tentasse discutir o que poderíamos encontrar durante uma transmissão, Bill levantaria uma de suas enormes mãos e diria: “Guarde tudo para o ar, Jake”.

Ele adorava me chamar de Jake, fingindo ter errado meu nome, e ninguém adorou isso mais do que eu – que Bill Walton me incluísse em seu selvagem senso de humor.

Bill Walton foi muito mais do que colega de Jay Bilas na ESPN. Cortesia de Jay Bilas

Em uma transmissão com Bill e Dave Pasch, Walton estava poético sobre o ex-técnico do Kansas, Ted Owens, quando fez uma pausa em seu solilóquio para dizer: “Jake, você é muito jovem para saber quem é Ted Owens!”

“Claro que conheço Ted Owens”, respondi. “Ele me recrutou.”

Walton respondeu rapidamente: “Para quê?!” Quase caí da cadeira de tanto rir.

Walton tornou tudo divertido. Quer estivesse detalhando a história do cacto saguaro ou dos poderes místicos do deserto, ou citando o Grateful Dead como se fosse uma escritura, Walton pretendia aproveitar cada minuto de sua existência e tornar sua existência perto dele significativa e inesquecível.

Ele era um espírito livre, com uma excentricidade cativante. Mas, no fundo, ele queria encontrar alegria nos outros. Cara, Bill Walton foi divertido.

Por sua grandeza na quadra, Walton conquistou um lugar especial na história do jogo que nunca será esquecido. Como amigo e colega, Walton tinha um espírito maior que a vida. Ele era um showman. Sempre amarei Bill Walton – ele era um tesouro nacional e nunca haverá outro como ele.

Descanse em paz, Bill.

Amor, Jake