Jayden Daniels impressiona no treino do minicamp do 1st Commanders

ASHBURN, Virgínia – O primeiro treino de minicamp de novato de Jayden Daniels não incluiu nenhum momento “uau” em que ele pudesse mostrar sua velocidade ou todo o talento de seu braço. Foi um treino rotineiro de uma hora projetado para deixar os novatos confortáveis ​​com o manual do Washington Commanders.

Mas durante esses 60 minutos, seus novos companheiros perceberam o que Daniels poderia oferecer aos Comandantes.

“Ele é um garanhão”, disse Luke McCaffrey, recebedor do terceiro round. “Eu sei que ele é um zagueiro incrível e muito divertido de se jogar do ponto de vista de personalidade. Eu me diverti muito nessas 24 horas com ele.

Acrescentou o tight end do segundo turno, Ben Sinnott: “Ele tem o fator ‘isso’.”

Washington selecionou Daniels com a segunda escolha no draft do mês passado, tornando-o a última esperança da franquia como quarterback. A equipe iniciou oito passadores diferentes nos últimos quatro anos e ninguém foi titular por mais de três temporadas consecutivas desde Mark Rypien, de 1989 a 1993. Desde então, Washington convocou outros cinco zagueiros no primeiro turno, e nenhum se tornou a resposta de longo prazo.

A presença de Daniels gerou mais interesse do que o normal no primeiro treino de novato dos Commanders, com a presença de aproximadamente 55 membros da mídia – pelo menos 20 a mais do que o normal, de acordo com um porta-voz da equipe. Ele sorria com frequência e durante os intervalos podia ser visto rindo com treinadores ou companheiros de equipe. Ele lançou passes profundos e precisos no meio do campo contra nenhum defensor e foi preciso durante um exercício de 7 contra 7, com um passe fora do alvo que resultou em um agarrão com uma mão do agente livre não draftado Marcus Rosemy-Jacksaint.

Daniels disse que sexta-feira foi quase o “primeiro dia de instalação” do manual. Mas ele também disse que ficou impressionado ao ver seu capacete no armário e vestir sua camisa amarela de treino nº 5.

“Cara, foi incrível”, disse ele. Ele acrescentou que cenas como essa trouxeram à tona “aquele garoto de 9 anos que há em mim, percebendo que seus sonhos se tornaram realidade, e agora estou aqui, mas ainda tenho um longo caminho a percorrer”.

Sinnott disse que trabalhou com Daniels algumas vezes fora da temporada – assim como com o quarterback agente livre não contratado Sam Hartman. Ele disse que viu a precisão de Daniels no filme e depois percebeu isso pessoalmente. Ele o viu, como outros, criar brincadeiras com as pernas também.

“Ele é um garoto super talentoso, um cara ótimo com quem eu realmente gosto de estar e com quem espero crescer”, disse Sinnott. “Existem apenas caras por quem os jogadores se sentem naturalmente atraídos e giram em torno dele e ele tem aquela personalidade onde você quer trabalhar com ele e quer assistir a um filme com ele e você quer estar aqui trabalhando com ele.”

Daniels disse que este fim de semana também é para desenvolver sua liderança na NFL, antes de começar a trabalhar com os veteranos nos treinos da OTA.

“Apenas sendo eu mesmo, sendo um trabalhador esforçado”, disse ele. “Não tente ser alguém que não sou. As pessoas veem quem é autêntico e quem não é. Tente fazer conexões, conversar com as pessoas. Obviamente tenho 23 anos, há muitas faixas etárias diferentes neste vestiário, então tente me relacionar o máximo possível, mostrar a eles que sou totalmente voltado para a equipe, sou totalmente voltado para o trabalho duro.”

E, por enquanto, trata-se de aprender o manual e depois conseguir o emprego inicial.

“Apenas passando pelas dificuldades de ser um novato e tentando aprender como ser um profissional”, disse Daniels. “Não tenho uma resposta definitiva para você no que preciso trabalhar. Só estou tentando aprender o máximo possível.”