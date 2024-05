Jennifer Garner soluça incontrolavelmente na formatura da filha mais velha, Violet

Parece Jennifer Garner pode precisar de um lenço de papel ou dois, porque ela ficou com os olhos um pouco marejados como sua filha mais velha, Tolet tornou-se oficialmente um graduado do ensino médio!

A atriz compartilhou uma postagem emocionante no IG na segunda-feira… com um clipe dela chorando em um avião, dizendo que não sabia como conseguiria superar o marco importante da adolescência – e depois algumas fotos da cerimônia em si.

Como sabemos, junto com Violet, Jen também compartilha Barbatana dar Samuel com ex Ben Affleckque está atualmente no meio de especulação de divórcio com J Lo.