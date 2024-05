Jennifer Lawrence bate em Mike Pence durante discurso no GLAAD Awards

A atriz vencedora do Oscar subiu ao pódio no GLAAD Media Awards para anunciar aquela estrela da música country Orville Peck foi a vencedora deste ano do Prêmio Vito Russo – mas ela teve que contar algumas piadas primeiro… uma voltada diretamente para a posição de Pence sobre a terapia de conversão para jovens LGBTQ.