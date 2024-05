Jennifer Lopez cancela turnê em meio a especulações de separação de Ben Affleck

Um representante da Live Nation nos disse que a turnê “THIS IS ME…LIVE” de Jen – que deveria começar em junho e chegar a vários locais na América do Norte até agosto – está sendo completamente descartada.

Nenhuma outra explicação oficial foi fornecida, mas temos um pouco mais de visão. Embora tenha havido rumores de vendas fracas de ingressos no início deste mês, fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que isso NÃO foi um fator na decisão… já que a turnê estava vendo um aumento nas vendas de ingressos nas principais cidades.

LN afirma que os fãs que compraram ingressos através da Ticketmaster serão automaticamente reembolsados. No entanto, se você comprou um ingresso por meio de um revendedor terceirizado – SeatGeek, StubHub, VividSeats, etc. – você é incentivado a contatá-los diretamente para obter mais detalhes.

Lembre-se, Ben começou a ficar em uma casa em Brentwood no início desta primavera… com Jennifer morando em sua residência em Beverly Hills – que eles arrecadaram por US$ 60 milhões no ano passado.