Jennifer Lopez e Netflix baniram perguntas de Ben Affleck antes das estreias

Todas as perguntas sobre Bennifer estão fora dos limites, pelo menos se você estiver cobrindo a mídia Jennifer Lopez para seu novo filme – e os repórteres foram avisados ​​​​sobre isso antes de ela chegar … TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … A Netflix alertou todos os meios de comunicação que cobrem as estreias de “Atlas” em Hollywood e na Cidade do México que nenhum Ben e nenhuma pergunta pessoal eram permitidas.