Jennifer Lopez gostando da postagem no IG do treinador de relacionamento causa aumento nas consultas

Jennifer Lopez gostar de conselhos sobre romance online aconteceu organicamente – já que o treinador de relacionamento por trás da postagem não tem conexão com ela, mas sua caixa de entrada está ficando inundada de qualquer maneira.

Voe Marte – quem lançou a postagem no IG que J Lo gostou Quinta-feira, abordando relacionamentos prejudiciais – diz ao TMZ … ela definitivamente não conhece J Lo pessoalmente, observando que eles nem mesmo se seguem, mas tem uma noção de como o upload dela chegou ao feed de Jen.

Lenna diz que a postagem em questão já estava indo bem – em termos de desempenho e compartilhamentos – então é possível que Jenn tenha encontrado ela em sua página de exploração no IG e tenha gostado.

Lembre-se… J Lo gostar da postagem causou um frenesi enquanto circulavam rumores sobre o estado de seu casamento com Ben Affleck. Desde então, Ben foi visto indo e vindo de uma casa alugada em Brentwood, em oposição ao Mansão de US$ 60 milhões ele compartilhou anteriormente com sua esposa.